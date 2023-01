Collectif, Horizons olfactifs (exposition)

Fragrances et odeurs

Cette expo­si­tion pro­pose un voyage par­ti­cu­lier dans l’histoire de l’art où, sou­dain, ce n’est plus l’œil qui est roi et où l’intellect n’est plus seul à diri­ger l’expérience. La contem­pla­tion ne se fait plus à dis­tance mais “dedans”.

Les visi­teurs sont invi­tés à une sorte de pas de côté et doivent consi­dé­rer l’art à tra­vers leurs narines.

Existe un saut ou un trans­fert entre le voir et le sen­tir depuis une pro­blé­ma­tique qui a débuté au début du XXème siècle. Les “entrées” res­tent mul­tiples : et sou­dain les odeurs plas­tiques envi­sagent et dévi­sagent tout.

“Du récit de soi à celui d’autrui, de la repré­sen­ta­tion à la pré­sen­ta­tion, du concept aux figu­ra­tions, des pro­jec­tions aux jeux de mémoire, l’art s’inhale, se res­pire la vie”, preuve que celui-ci pos­sède bien une odeur d’existence .

jean-paul gavard-perret

Col­lec­tif, Hori­zons olfac­tifs, Fon­da­tion pour l’Art Contem­po­rain, Tou­louse, du 19 jan­vier au 19 mars 2023.

Photo Chris­tine Crozat