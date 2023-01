Daniel Bourdon, Orinoco

L’ima­gi­naire mythique

Il existe sou­vent dans l’oeuvre (rare) de Daniel Bour­don des voyages, qui plus est en des contrées d’abord inhos­pi­ta­lières.

Pour en fran­chir la fron­tière et les appré­cier, l’écrivain, sui­vant les cas, use de diverses stra­té­gies et demeure tou­jours prêt à consul­ter tous docu­ments — même dans la mécon­nais­sance de leur langue.



Aux courtes proses s’impose ici un texte plus ample pour nous trans­por­ter en sa nou­velle étape de son explo­ra­tion de l’Orénoque et ce, après avoir consulté bien des manuels de voyages ou d’analyses consa­crés à l’exploration du fleuve ances­tral d’Amérique du Sud .

Nous voici auprès de ceux qui, jadis, bivoua­quèrent sur ses berges et ont fait du fleuve la légende. Par son tra­vail d’érudition sur les écrits de tels poètes, géo­graphes et anthro­po­logues, il crée par ce livre un canyon tro­pi­cal.

Au-delà de la fic­tion comme un récit de voyage, l’auteur offre un mel­ting pot : bio­gra­phies d’aventuriers et autoch­tones, sur­vols de cartes et archives, chro­niques zoo­lo­giques en ter­rain hos­tile et autres imbri­ca­tions traitent moins de la source du fleuve que de celle des livres qui l’ont raconté jusqu’à le trans­for­mer en méta­phore inépuisable.

De plus, la langue elle même est inter­ro­gée et la lit­té­ra­ture est bous­cu­lée dans ses pré­ten­tions, non par­fois sans iro­nie. Mais l’auteur n’est pas un per­dreau de l’année : il com­pulse, com­pare, vérifie.

Et il devient lui-même le lec­teur qu’il défi­nit comme suit : “Impos­sible de se fier au livre qu’il a entre les mains, car mani­fes­te­ment il n’en dit pas assez, fai­sant d’ailleurs réfé­rence à d’autres, qu’il faut loca­li­ser, se pro­cu­rer, ouvrir puis com­prendre. Voici qu’il en trouve un, qui était à vrai dire la source du pré­cé­dent. Il le lit dans une langue qui n’est pas la sienne et qu’il maî­trise mal – c’est de sur­croît un par­ler du dix-septième siècle usant de termes archaïques et de tour­nures absconses.”

Néan­moins dans cette lit­té­ra­ture comme au bord du fleuve, il convient d’avancer, coûte que coûte, quels que soient les désa­gré­ments. Le lieu du lieu est autant lit­té­raire que réel, ima­gi­naire que réa­lité là où à chaque récit s’élève non seule­ment une voix mais un monde avec ses lois propres.

Elles nous sont don­nées peu à peu à com­prendre, même si elles res­tent par­fois énig­ma­tiques pour le nar­ra­teur. Alors pour le lec­teur… Mais il ne s’en lasse pas.

jean-paul gavard-perret

Daniel Bour­don, Ori­noco, Fata Mor­gana, Font­froide le haut, jan­vier 2023, 136 p. — 23,00 €.