Pietro d’Ambrosio, Pont San Francesco

Le chant des formes

Pietro d’Ambrosio a créé une série de pho­to­gra­phies expé­ri­men­tales et mini­ma­listes du pont conçu par l’architecte San­tiago Cala­trava dans la ville natale de l’artiste : Cosenza dans le sud de l’Italie.

Il en retient le chant des formes par ce qui crée une quasi abs­trac­tion et éloigne de toute vision pla­te­ment pay­sa­giste. D’où l’aspect ori­gi­nal de telles sai­sies d’un ouvrage d’art ambi­tieux mais vili­pendé par cer­tains, peu sen­sible à une telle struc­ture altière et novatrice

De cette harpe géante sym­bole d’harmonie, D’Ambrosio ren­voie à une vision bien plus inté­rieure que géo­gra­phique, là où la construc­tion humaine ramène à des élé­ments essen­tiels par-delà la tech­nique inhé­rente à la construc­tion du pont comme à celle de telles photographie.

jean-paul gavard-perret

Pie­tro d’Ambrosio, Pont San Fran­cesco, 2023, Pie­tro D ‘Ambro­sio (@pietro_dambrosio_fotografo) • Foto e video di Ins­ta­gram.