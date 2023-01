André Hébert & Nicolas Otero, Jusqu’à Raqqa — Un combattant français avec les Kurdes contre Daech

Un témoi­gnage exceptionnel !

C’est un jour­nal de guerre d’une excep­tion­nelle inten­sité où l’auteur décrit une réa­lité quo­ti­dienne faite d’attente, de sur­veillance, de com­bats à dis­tance, de luttes rap­pro­chées rues par rues. Il expli­cite le fonc­tion­ne­ment social de ce peuple qui a mis en place un régime démo­cra­tique réel, la place des femmes, une place toute natu­relle, éga­li­taire, et leur rôle dans la société.

Il n’est pas éton­nant alors de com­prendre que des dic­ta­teurs comme Erdo­gan et Kha­me­nei cherchent à les exter­mi­ner ayant trop peur que les peuples turc et ira­nien s’approprient de telles idées.

En juillet 2017, André est retourné au Rojava. Il est affecté à une unité qui inves­tit les quar­tiers Ouest de Raqqa, la capi­tale syrienne de l’Etat isla­mique. Pen­dant une pause dans les com­bats, il songe que cela fait deux ans qu’il avait décidé de rejoindre les YPG (Les Uni­tés de défense du Peuple), l’armée de ce Kur­dis­tan syrien.

Il revient sur son passé quand, à 14 ans, il s’intéresse à la poli­tique à par­tir d’un T-shirt por­tant l’effigie du Che. Il milite dans dif­fé­rentes orga­ni­sa­tions, mani­feste, mais il est nos­tal­gique d’une époque aux oppor­tu­ni­tés révo­lu­tion­naires.

Il suit la pro­gres­sion de daech et découvre les régions occu­pées, les peuples oppri­més et ceux qui résistent. Il com­prend que les Kurdes ne se battent pas que pour leur terre et contre Daech. Ils luttent aussi au nom d’un modèle révo­lu­tion­naire basé sur la démo­cra­tie directe, le socia­lisme, le fémi­nisme, la laï­cité et l’écologie. Et, parce qu’il en a assez des grands dis­cours creux et de l’inertie de ceux qui les tiennent, il décide de par­tir pour le Rojava pour s’enrôler dans l’armée.

Après une for­ma­tion de trois semaines, il se retrouve dans une unité sur le front des rives de l’Euphrate, dans un bataillon international.

L’auteur bro­carde ces «“révo­lu­tion­naires” en chambre qui n’agissent qu’à coups de grands dis­cours, qui orga­nisent des mani­fes­ta­tions loin des lieux dan­ge­reux, qui font impri­mer des T-shirts… André Hébert expose les situa­tions sans fio­ri­tures ni langue de bois. Ce sont les cadavres man­gés par les chiens, les hor­reurs per­pé­trées par les dji­ha­distes, les exé­cu­tions som­maires et sys­té­ma­tiques, les femmes et les enfants for­cés de se conver­tir avant d’être ven­dus comme esclaves sur les mar­chés du cali­fat, les bou­cliers humains…

Il montre la volonté de ces uni­tés com­bat­tantes de res­pec­ter, tant que faire se peut, la vie humaine, d’avoir le souci des civils. Mais, ils doivent faire des choix cru­ciaux quand, par exemple, ils croisent dans les rues de Raqqa des sil­houettes por­tant le niqab : s’agit-il des femmes fuyant les com­bats ou de dji­ha­distes dégui­sés pour tuer ?

Le des­sin est assuré par Nico­las Otero qui ne pou­vait que rete­nir des traits réa­listes pour mettre en images les faits. Il donne une belle idée des situa­tions, montre les actions sous des angles variés et ne gomme guère les hor­reurs décou­vertes quand ces com­bat­tants entrent dans les vil­lages repris. Il assure une mise en page dyna­mique et donne une belle gale­rie de pro­ta­go­nistes.

La mise en cou­leurs est signée par 1ver2anes qui l’assure avec un beau réalisme.

Cet album livre un témoi­gnage capi­tal sur l’un des pires conflits de ce début de XXIe siècle, un jour­nal de guerre et le mani­feste poli­tique d’un mili­tant qui n’a pas hésité à mettre sa vie en jeu pour ses idées et défendre la cause kurde.

serge per­raud

André Hébert (scé­na­rio), Nico­las Otero (des­sin) & 1ver2anes (cou­leur), Jusqu’à Raqqa — Un com­bat­tant fran­çais avec les Kurdes contre daech, Del­court, coll. “Encrages”, janv. 2023, 120 p. — 17,50€.