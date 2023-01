Louis Bayard, Un œil bleu pâle

Ah, les Aca­dé­mies militaires…

Un œil bleu pâle (The Pale Blue Eye) est le qua­trième livre de ce journaliste-romancier. Il est paru en 2006. Louis Bayard est atta­ché au roman poli­cier his­to­rique et savoure la mise en scène de per­son­nages authen­tiques. Ainsi, il donne vie à Vidocq dans La Tour noire (Le Cherche midi, 2010).

Mais pour l’heure, il s’attache les ser­vices d’un enquê­teur éton­nant en la per­sonne d’Edgar Allan Poe. Il retient la période où le futur auteur des Aven­tures d’Arthur Gor­don Pym est élève-officier, depuis juin 1830, dans l’Académie mili­taire de West Point.

Le 19 avril 1831, Gus Lan­dor sait que dans quatre heures maxi­mum, il sera mort. Aussi, il veut racon­ter sa der­nière enquête. Pour des rai­sons de santé, il a pris sa retraite de com­mis­saire de police de New York dans les Hud­son Hih­glands. Veuf incon­so­lable, il trouve quelque récon­fort dans l’alcool.

En ren­trant de sa pro­me­nade mati­nale, ce 26 octobre 1830, il est attendu par un artilleur. Celui-ci doit l’amener à l’Académie mili­taire de West Point pour ren­con­trer le colo­nel Syl­va­nus Thayer. Sur place, il est reçu par le colo­nel, assisté du capi­taine Hit­ch­cock. Après bien des ter­gi­ver­sa­tions, des ater­moie­ments, ils finissent par lui révé­ler que Leroy Fry, un élève-officier, s’est pendu. Puis le corps a dis­paru. Lorsqu’il est revenu, le cœur avait été volé.

Lan­dor accepte d’enquêter mal­gré les condi­tions exi­gées comme ne plus boire d’alcool. La ren­contre avec l’élève qui a décou­vert le corps est riche en infor­ma­tions. Un exa­men du cadavre donne une indi­ca­tion essen­tielle. Fly a été pendu… donc assas­siné.

Alors que Gus se repose dans le jar­din du colo­nel, il est appro­ché par un jeune homme qui se pré­sente comme l’élève-officier Poe et qui lui dit que l’homme qu’il recherche est poète. Et Lan­dor qui va cher­cher en la per­sonne de Poe, des yeux et des oreilles au sein de l’Académie, n’est pas au bout de ses sur­prises car…

Ce thril­ler pro­pose une enquête où le dénoue­ment est assez inat­tendu mal­gré les indices semés par Louis Bayard. Il vaut par l’atmosphère ren­due et un rythme que l’on retrouve dans la lit­té­ra­ture de la pre­mière par­tie du XIXe siècle où les auteurs por­taient une grande atten­tion à l’environnement du cadre et aux détails de la vie cou­rante. Le roman­cier recrée l’ambiance d’une pai­sible cam­pagne au bord de l’Hudson aux envi­rons de New York.

Mais aussi celle de cette aca­dé­mie mili­taire créée en 1802, qui se veut pres­ti­gieuse. Tou­te­fois, déjà contro­ver­sée, elle ne peut se per­mettre aucun scan­dale. Cepen­dant, der­rière cette façade règne une réa­lité oppres­sante due à la stricte dis­ci­pline qui s’impose à tous et à la menace mor­telle qui plane dans cet un uni­vers en vase-clos.

Quant au rythme du récit, il s’inspire d’une époque où l’on prend le temps de s’attarder à l’auberge, de contem­pler les pay­sages. C’est éga­le­ment le temps où les enquê­teurs ne doivent comp­ter que sur leur saga­cité, leur intui­tion, leur réflexion. L’enquête pié­tine, repart pour un cul-de-sac. Les allers-retours se mul­ti­plient tan­dis que le meur­trier se joue des limiers.

Bien que la gale­rie des per­son­nages soit étof­fée, le récit passe entiè­re­ment par le com­mis­saire Lan­dor et par un Edgar Allan Poe, à l’esprit vif et brillant, qui ne trouve pas sa place dans cet uni­vers figé.

Le roman a été adapté et il passe sur Net­flix depuis quelques jours sous son titre amé­ri­cain avec Chris­tian Bale-Landor et Harry Merlling-Poe. Un œil bleu pâle dis­pose de tous les élé­ments qui font un excellent thril­ler his­to­rique, effi­cace et sédui­sant, avec une intrigue soi­gnée menée avec intel­li­gence et brio, avec un couple de détec­tives atypiques.

serge per­raud

Louis Bayard, Un œil bleu pâle (The Pale Blue Eye), tra­duit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Luc Piningre, le cherche midi, jan­vier 2023, 688 p. — 21,00 €.