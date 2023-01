Freida McFadden, La Femme de ménage

Un excellent sus­pense psychologique

À sa sor­tie de pri­son, Mil­lie a bien du mal à retrou­ver une vie nor­male d’un point de vue social et finan­cier. Elle est donc plus que ravie lorsqu’elle décroche le poste de femme de ménage chez Nina et Andrew Win­ches­ter, couple aisé et heu­reux vivant dans une très belle mai­son et parents de Cece­lia.

Évi­dem­ment, comme dans tout thril­ler psy­cho­lo­gique qui se res­pecte, les appa­rences sont trom­peuses et Mil­lie ne tarde pas à déchan­ter : son job de rêve se trans­forme en son pire cau­che­mar (employeuse luna­tique, à la limite de la folie, gamine odieuse…).

Dans le genre ultra balisé du sus­pense psy où les scé­na­rios de base ont tous été déjà visi­tés et revi­si­tés (rien que pour l’élément « jeune femme à la dérive trou­vant un emploi de rêve qu’elle découvre cau­che­mar­desque », on songe au moins à Comme elle de Made­line Ste­vens ou à Ferme bien la porte de Riley Sager !), il est très dif­fi­cile de trou­ver des romans qui main­tiennent le lec­teur en haleine jusqu’au bout, sans qu’il ait l’impression de relire une énième fois la même chose, ou que la réso­lu­tion soit bâclée, voire inuti­le­ment tor­due à coups de rebon­dis­se­ments tous plus inco­hé­rents les uns que les autres.

Non seule­ment Freida McFad­den évite ces écueils, mais elle réus­sit à retour­ner habi­le­ment chaque cer­ti­tude et impres­sions pre­mières du lec­teur, en modi­fiant les points de vue.

Résul­tat : sans effet arti­fi­ciel et sans faci­lité nar­ra­tive irri­tante, elle mène son récit jusqu’au retour­ne­ment final, avec une maî­trise qui donne envie de lire d’autres romans de cette autrice. Vive­ment la paru­tion en fran­çais de The Housemaid’s Secret, la suite déjà écrite de ce pre­mier opus !

agathe de lastyns

Freida McFad­den, La Femme de ménage, tra­duit de l’anglais (GB) par Karine Fores­tier, City, jan­vier 2022, 368 p. – 19,95 €.