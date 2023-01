Aux points de la langue

Marine Leconte ramène le corps sur le lieu où il dis­pa­raît. Mais ici, les mots, dans ce que les cou­tu­rières nomment le passé empiété, créent un dia­logue avec une presque ombre dans le rideau du temps.

Bref, il convient, et à son che­vet, de dire à la langue ce qu’elle n’entend pas, ou si peu, ou si mal.

Arrive alors que, comme chez Beckett, “les mots nous lâchent”. Mais c’est pour­tant que quelque chose d’intéressant se passe. Et il s’agit de tout reprendre, par divers inter­stices, “du” pay­sage et “du” corps pour ras­sem­bler ce qui peut l’être et qui fait signe.

Preuve qu’un lieu — comme le lan­gage — ne rend pas l’âme. Tou­te­fois, il ne faut en espé­rer “Que des cailloux / Et un peu de sable”.

C’est peu diront cer­tains, quoiqu’il faille par­fois se conten­ter de moins. C’est aussi le moyen de se rap­pe­ler que l’existence est dans ses plis, donc à la fois ici et “de l’autre côte” là où tout s’échappe et dis­pa­raît mais que l’écriture tente de rameu­ter et de ras­sem­bler

D’où un double mou­ve­ment de repli mais aussi de “dépli” dans le ravau­dage poé­tique au che­vet d’une mou­rante qui est peut-être la langue et ce, dans la céré­mo­nie qu’elle engendre.

Un tel soli­loque per­met de retrou­ver non ce qui fut mais ce qui est vu mais qui se perd. C’est pour­quoi, dans le lieu replié de la langue, un corps — que trop sou­vent et à l’inverse de Marine Leconte les poètes ignorent — se “fait” et se déplie enfin dans un dédale et une éco­no­mie signi­fiante de mots.

Il est ce qu’il devient, il devient ce qu’il est

jean-paul gavard-perret

Marine Leconte, Replier le lieu, Edi­tions Douro, coll. Poé­sies au Pré­sent, Paris, 2023, 82 p. — 17,00 €.