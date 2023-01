Mark Eacersall, Serge Latapy & Amélie Causse, Kleos — Celui qui rêvait de gloire : Livre 1

Peut-on suivre les pas d’Achille, le héros grec ?

Avec ce récit ini­tia­tique, les scé­na­ristes mettent en scène une Grèce plus rude que celle qui est habi­tuel­le­ment pré­sen­tée par les his­to­riens, qui débute vers l’an — 490 avec la bataille de Mara­thon et les guerres médiques.

Ce monde est encore très instable et la menace que fait régner la pro­gres­sion de l’Empire perse est bien réelle.



Dans ce contexte, un jeune gar­çon qui connaît les épo­pées, veut deve­nir l’égal de ces sur­hommes qu’il admire. Il veut mar­quer l’histoire du pays par une ou plu­sieurs actions héroïques. Kleos, d’ailleurs, se tra­duit par Gloire, Renom­mée, en grec. Mais, les auteurs prennent le contre-pied de ces êtres légen­daires en met­tant en avant un indi­vidu qui ne sait pas se battre, qui ne connaît rien au manie­ment des armes mêmes si celles-ci sont rudi­men­taires. Il en fera la pénible expé­rience après avoir goûté à des délices inat­ten­dus.

Il découvre l’envers du décor, un monde qu’il ne soup­çon­nait pas depuis son île d’Amorgos.

Par la même occa­sion, à tra­vers leur récit, les scé­na­ristes rendent un hom­mage appuyé à Homère, fai­sant de nom­breuses réfé­rences à son œuvre.

En 499 avant J.-C., Phi­lok­lès est fas­ciné par les exploits contés dans L’Iliade et L’Odyssée, poèmes qu’il connaît par cœur. Pêcheur pauvre, comme son père, il rêve d’une des­ti­née glo­rieuse sem­blable à celle d’Achille.

Une nou­velle attaque de pirates amène les habi­tants à se réfu­gier à l’Acropole, la place forte, pen­dant que ceux-ci pillent et sac­cagent le village.

Quand il voit un sol­dat, qui ne s’est pas battu, rabrouer une femme en pleurs devant les dégâts, il le pro­voque. Inter­vient le Stra­tège qui donne rai­son à Phi­lok­lès et lui demande ce qu’il veut. Un peu désar­çonné, celui-ci réclame des armes des pro­vi­sions. Avec son bateau, il va cher­cher le repaire de ces bar­bares, puis reve­nir pour for­mer une coa­li­tion avec les îles proches et les exter­mi­ner.

Son père, déses­péré par sa déci­sion, lui conseille pen­dant qu’il embarque, de consul­ter Tiré­sias qui, proche des dieux, pour­rait l’aider à trou­ver les pirates.

Mais le jeune pêcheur ne connaît de la mer que le cabo­tage et les nou­velles ren­contres ne sont pas spé­cia­le­ment amicales…

Les planches sont l’œuvre d’Amélie Causse qui retient un trait doux, des teintes chaudes pour sug­gé­rer la sen­si­bi­lité du héros. Son des­sin sédui­sant offre des planches plai­santes pour l’œil et attrac­tives pour suivre la nar­ra­tion, nar­ra­tion à laquelle elle par­ti­cipe acti­ve­ment par son superbe tra­vail gra­phique. Elle intègre quelques images de récits mytho­lo­giques.

Un pre­mier tome qui se laisse décou­vrir avec un grand plai­sir pour l’histoire contée, pour la ten­sion de l’intrigue, pour le tra­vail his­to­rique de recons­ti­tu­tion de cette société, et pour les nom­breuses touches d’humour. Le tout est mis en images avec brio.

serge per­raud

Mark Eacer­sall & Serge Latapy (scé­na­rio), Amé­lie Causse (des­sins & cou­leurs), Kleos — Celui qui rêvait de gloire : Livre 1, Bam­boo, label “Grand Angle”, jan­vier 2023, 64 p. — 16,90 €.