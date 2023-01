Nathalie Dannenberger, Une demi-seconde

Temps compté

Ecrit en vers et prose après l’AVC de son com­pa­gnon, ce livre met en exergue une situa­tion nou­velle .

“Nous ne res­te­rons plus jamais un couple / Nous ne serons plus jamais main dans la main”, écrit celle pour qui, après la sidé­ra­tion qui la laissa aba­sour­die et son­née, vient le temps du déni, de la colère mais aussi d’un cer­tain espoir.

Dès lors, dans le jeu du pré­sent et du passé, les émo­tions se mêlent, se super­posent en un fleuve de mots d’une sup­plique non dénuée d’espoir. S’y expriment un par­tage et un amour et ce, au fil des jours et des faits qui les ponctuent.

Une nou­velle rela­tion — mutique pour une part — s’instaure à la place de l’ancienne et la poursuit.

jean-paul gavard-perret

Natha­lie Dan­nen­ber­ger, Une demi-seconde, Edi­tions Z4, Les Nans, 2023, 166 p. — 12,00 €.