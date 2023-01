Roberto Spampinato : fin de partie

Roberto Spam­pi­nato est décédé le 1er décembre 2022, à l’âge de 98 ans. Il était est né à Milan et com­mença à pho­to­gra­phier dans les années 50, en pri­vi­lé­giant les ins­tan­ta­nés. Il fut un des pho­to­graphes ita­liens d’après-guerre qui docu­menta la condi­tion socio-économique de son pays.

En 1953 il va à Paris et prend des pho­tos qu’il envoie plus tard au maga­zine “Il Mondo” et c’est le début d’une col­la­bo­ra­tion fruc­tueuse avec Mario Pan­nun­zio. Mais Roberto Spam­pi­nato fré­quen­tait sur­tout le milieu ama­teur et pour­sui­vait son oeuvre en res­tant à dis­tance des dia­tribes des dis­cus­sions sur les théo­ries pho­to­gra­phiques de l’époque.

Il fut publié dans la revue “Fer­ra­nia”, reçut plu­sieurs récom­penses et ses oeuvres se retrouvent désor­mais dans des col­lec­tions pres­ti­gieuses entre autres du Moma, du Museum of Fine Arts de Hous­ton, de la Natio­nal Gal­lery of Canada d’Ottawa ou du Musée His­to­rie Car­na­va­let à Paris.

L’expo­si­tion “Néo­réa­lisme — La nou­velle image en Ita­lie 1932–1960″ a fait le tour du monde et a per­mis la consé­cra­tion d’un créa­teur encore mal connu.

jean-paul gavard-perret