Hans Bellmer, Le corps et l’anagramme

Hans Bell­mer et le corps des femmes

Les écrits pro­po­sés dans cette édi­tion inédite ont ouvert des voies vers l’inconnu du corps et du lan­gage plas­tique.

Porté par désir révo­lu­tion­naire cultivé au sein de la nébu­leuse sur­réa­liste — aux côtés d’André Bre­ton, René Magritte, Gisèle Pras­si­nos, Unica Zürn ou Georges Bataille -, Hans Bell­mer use des pos­si­bi­li­tés de décom­po­si­tion de la réa­lité consen­suelle offertes par l’expérimentation ana­to­mique ou par l’élaboration d’anagrammes.

Il pro­cède par étranges dépla­ce­ments d’organes, comme dans ses lettres d’amour : « Pas plus petites qu’un grand œil, tes oreilles sont les mains de l’enfant qui occupe ta tête, ber­cée de tes mains dont l’enfant n’est pas plus grand que toi qui m’aimes… ».

Du corps sur­git son fan­tôme selon une tech­nique de dépla­ce­ment, de détour­ne­ment, et fina­le­ment de « déli­vrance », comme écrit Ber­nard Noël dans son essai.

Hans Bell­mer est ici théo­ri­cien, poète sur­réa­liste mais aussi un per­son­nage tou­chant et intran­quille. Il est donc mul­tiple et un pour incar­ner l’idée que les êtres doivent être dif­frac­tés pour se sen­tir vivants.

C’est la folie de l’art lorsqu’il accepte de nous enga­ger dans les impasses néces­saires, loin des poses et des illu­sions d’une proxi­mité trop vite atteinte lorsque nous croyons tou­cher l’origine fal­la­cieuse d’un accomplissement.

pean-paul gavard-perret

Hans Bell­mer, Le corps et l’anagramme, Édi­tion éta­blie & pré­sen­tée par Sté­phane Mas­so­net & avec un essai de Ber­nard Noël, L’Atelier contem­po­rain, 2023, 224 p. — 25,00 €.