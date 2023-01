Roberto Cavazzuti, Rimini — Winter by the sea (exposition)

L’autre regard

Rimini en noir et blanc et en hiver change son décor.

Et Roberto Cavaz­zuti l’expose donc loin des bai­gneuses en bikini.

De l’abandon des plages pour cause d’intempéries sur­git un para­doxal exhaus­se­ment du pay­sage comme s’il sor­tait de ses fron­tières de repré­sen­ta­tion pour le recons­truire autre­ment.

Il existe en consé­quence la créa­tion de l’image d’une abso­lue “nudité” qui n’a plus rien à voir avec celle des naïades mais qui crée un autre regard.

jean-paul gavard-perret

Roberto Cavaz­zuti, Rimini — Win­ter by the sea, Soho Photo Gal­lery, Londres du 11 jan­vier au 5 février 2023.