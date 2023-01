Leva Stankuté, About the Betty Button — Apie bamba

Mater­ni­tés

Leva Stan­kutė offre un regard curieux sur la mater­nité. Il mélange cli­chés, textes et des­sins avec finesse, livrant un témoi­gnage tant per­son­nel qu’universel sur cette expé­rience de la vie d’une femme.

Ce livre est à l’origine le pro­jet de fin d’étude de la jeune pho­to­graphe, illus­tra­trice et gra­phiste lithua­nienne. Ins­piré des livres d’enfants, sa cou­ver­ture évoque un nom­bril, regorge de pages ajou­rées, pliées ou volantes en dif­fé­rents types de papiers et ses jeux de transparence.

Chaque cha­pitre devient une nou­velle his­toire sur la mater­nité évo­quée à tra­vers une variété de cli­chés. Il y a là des images tirées de Google avec des cli­chés de moments d’attention des mères pour leurs enfants, un musée d’objets sym­bo­liques de la mater­nité, un réper­toire de sta­tuettes dédiées à son culte .

La créa­trice expé­ri­mente avec la pho­to­gra­phie et pro­pose des échan­tillons de sa vie de mère afin de créer des images poé­tiques, proches de coupes micro­sco­piques Elle décrit aussi, en écho aux jeux et à la lit­té­ra­ture enfan­tine le quo­ti­dien d’une famille selon un prin­cipe qu’elle pré­cise: “Je ne vou­lais pas sim­ple­ment mettre des pho­to­gra­phies de moi et mes enfants parce qu’une grande par­tie de cette expé­rience ne peut être expri­mée que par des repré­sen­ta­tions directes. Pour moi, il était inté­res­sant de l’exprimer avec des pho­to­gra­phies, mais pas que. Il fal­lait que d’autres élé­ments entrent en jeu.”

Les images dia­loguent avec les textes. Ieva Stan­kutė par­tage ses sou­ve­nirs de la figure mater­nelle et des poèmes com­po­sés à par­tir de mots trou­vés sur Inter­net. En quelques pages scel­lées dans une reliure à la japo­naise, un texte se devine à tra­vers la trans­pa­rence du papier.

Il évoque les doutes d’une mère. L’ensemble forme un hom­mage autant à la mater­nité qu’ à l’enfance, à tra­vers l’intimité ouverte et élar­gie en une approche docu­men­taire et poétique.

jean-paul gavard-perret

Leva Stan­kuté, About the Betty But­ton — Apie bamba, Edi­tions Kau­nas Pho­to­gra­phy Gal­lery, 2022, n.p.