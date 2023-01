Luigi Ghirri, Puglia. Tra albe e tramonti

Mystère des Pouilles

Ghirri car­to­gra­phie le ter­ri­toire des Pouilles à tra­vers les traces lais­sées par ses habi­tants et ses visi­teurs en des images inon­dées de la lumière dis­tinc­tive du sud de l’Italie.

Il y a là certes le soleil brillant mais aussi ses ombres élo­quentes tout comme l’aura sur­na­tu­relle de néons et de lam­pa­daires après la tom­bée de la nuit.

Se découvre la rela­tion par­ti­cu­lière que Luigi Ghirri entre­tient avec la région des Pouilles. Elle a joué un rôle déter­mi­nant dans l’établissement de sa car­rière et a conti­nué de l’inspirer tout au long de celle-ci. Il la décou­vrit en 1982 à tra­vers ses rues blan­chies à la chaux, ses nuits lumi­nes­centes, ses portes, arches, cac­tus en pot, foires et plages mais aussi des artistes qui allaient deve­nir ses amis proches et ses collaborateurs

Ghirri retourna ensuite dans la région presque chaque année pour appro­fon­dir sa com­pré­hen­sion du lieu. Les pho­to­gra­phies du livre, presque toutes inédites, captent les tex­tures et les rythmes de la vie urbaine, les coïn­ci­dences visuelles et de détails tac­tiles d’une telle région deve­nue la des­ti­na­tion de vacances populaires.

jean-paul gavard-perret

Luigi Ghirri, Puglia. Tra albe e tra­monti, Mack, Londres, 2023, 138 p. — 55,00 €.