Sabine Huynh est née en 1972 à Saï­gon. Elle a grandi en France et a vécu en Angle­terre, aux Etats-Unis, au Canada et en Israël. Tra­duc­trice de poé­sie, elle a publié entre autres un roman, un recueil de nou­velles et de nom­breux recueils de poèmes.

Dans ce livre très auto­bio­gra­phique, l’auteure, la nar­ra­trice et per­son­nage prin­ci­pal se confondent par­fois non sans dédou­ble­ment ou mise en dis­tan­cia­tion par le pas­sage d’un “je” narré au “elle”.

Ce livre reprend de fait la vie de l’auteure depuis sa petite enfance, d’abord au Viet­nam dans une famille viet­na­mienne fran­co­phone, petite bour­geoise, socia­le­ment déclas­sée après la vic­toire du Viet­cong et le départ de l’armée amé­ri­caine. Elle retrace l’exil en France et une inser­tion dif­fi­cile et désen­chan­tée.

Mais plu­sieurs fils s’entrecroisent dans cette trame nar­ra­tive d’une remé­mo­ra­tion fami­liale d’une série d’anecdotes, dont le sou­ve­nir res­sur­git au hasard d’une écri­ture non linéaire qui épouse les vicis­si­tudes quo­ti­diennes d’une tra­jec­toire fami­liale précaire.

C’est une gale­rie de tableaux inti­mistes d’une jeu­nesse en souf­france. Le tout en de courtes séquences évi­tant tout pathos. En effet, Sabine Huynh écrit sur un ton léger plein d’humour et d’auto-dérision mais n’exclut pas la colère et par­fois la haine qui jaillit d’une cas­cade de paroles.

Aucun conflit n’est caché. Sabine Huynh les met en scènes brèves mais crues, sans dres­ser un réqui­si­toire grin­cheux contre le pays dit d’accueil. Là où le récit devient aussi un ter­ri­toire de réflexion sur les inter­ac­tions entre l’écriture et les sou­ve­nirs dans le jeu à les fois du sou­ve­nir mais aussi de l’imaginaire.

jean-paul gavard-perret

Sabine Huynh, Elvis à la radio, Edi­tions Mau­rice Nadeau, 2022, 304 p. — 22,00 €.