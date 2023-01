Davide Interrante, Vagues de silence

Les mer­veilleux nuages

Quoique ayant tou­jours été attiré par les œuvres des peintres sur­réa­listes, méta­phy­siques mais aussi par celle d’Ansel Adams, David Inter­rante donne au pay­sage sa propre inter­pré­ta­tion.

Jamais les che­mins de terre de la vie n’y seront plus proches du ciel. Existe là un appel à la trans­cen­dance et au mer­veilleux que n’aurait pas renié Baudelaire.

La force du noir et blanc sou­ligne l’intensité des lignes et des formes. Se crée une jonc­tion entre le ciel et la terre, le bas et le haut.

Les énormes nuages en font le lien en épou­sant et che­vau­chant de leurs ron­deurs fugaces celles des col­lines du Val d’Orca toscan.

Perdure dans ce qui ne cesse de bou­ger dans le ciel, et para­doxa­le­ment, une idée d’éternité.

Le lan­gage visuel du créa­teur est là pour l’instiller entre sen­sua­lité et mystique.

jean-paul gavard-perret

Davide Inter­rante, Vagues de silence, 2023.

https://www.instagram.com/davide_interrante/