Anne de Tinguy, Le Géant empêtré — La Russie et le monde de la fin de l’URSS à l’invasion de l’Ukraine

Que s’est-il passé au cours des trois der­nières décennies ?

Anne de Tin­guy porte son étude sur la période com­prise entre la sor­tie de la Rus­sie de l’URSS, en 1990, jusqu’à l’invasion de l’Ukraine.

En novembre 1990, l’institution paneu­ro­péenne avait scellé la récon­ci­lia­tion entre l’Est et l’Ouest du Vieux Conti­nent. Boris Elt­sine annon­çait faire de la Rus­sie une puis­sance démo­cra­tique avec les États occi­den­taux, ses vrais amis. Depuis quelques années, le dis­cours était bien dif­fé­rent et la bru­ta­lité avec laquelle la Rus­sie a envahi l’Ukraine achève de saper l’idée de valeurs communes.

Que s’est-il passé au cours des trois décen­nies qui ont suivi la fin de la Guerre froide et la fin de l’Empire sovié­tique pour qu’une telle déci­sion soit prise ? Quels sont les objec­tifs, les prio­ri­tés de la Rus­sie pou­ti­nienne ? C’est pour répondre à ces ques­tions que l’auteure s’est pen­chée sur les évo­lu­tions internes du pays, sur ses rela­tions avec le monde exté­rieur.

Les rap­ports avec le monde exté­rieur à la Rus­sie fait par­tie des thèmes qui donnent lieu, depuis long­temps, à des opi­nions très dis­cor­dantes. Il y a tou­jours cette ambi­tion de puis­sance sécu­laire et le rêve d’une Grande Rus­sie alors qu’elle n’est, depuis des siècles, qu’une “puis­sance pauvre”. Elle est tou­jours fra­gi­li­sée par une indé­ter­mi­na­tion entre des res­sources énormes mal uti­li­sées et un gas­pillage pour une course à l’armement.

Il y a, ancrée, cette volonté de jouer avec les grands, de riva­li­ser avec les États-Unis et la Chine sans avoir d’autres moyens que les armes. Qu’est devenu ce pays ? Est-ce une puis­sance en déclin, un État voyou sans foi ni loi, une menace pour le reste du monde ?

Dans une pre­mière par­tie Anne de Tin­guy explore l’ambition de puis­sance et de gran­deur dans l’histoire de la Rus­sie tsa­riste, puis celle de l’URSS. Dans une seconde, elle détaille les outils mobi­li­sés par le Krem­lin, sa stra­té­gie d’influence en déga­geant les effets des choix qui ont été retenus.

Inti­tu­lée Une puis­sance para­doxale, cette pre­mière par­tie décrit les empires des tsars, des bol­che­viks. Ces der­niers ont ins­tallé avec leur régime « démo­cra­tique » des alliances sur tous les conti­nents pour deve­nir, dans un ordre mon­dial bipo­laire, la seconde puis­sance.

Or, l’étude des sources de la puis­sance sovié­tique amène natu­rel­le­ment à ses limites que l’historienne met en lumière. Puis elle expli­cite le grand des­sein de Gor­bat­chev, l’effondrement du pays, une méta­mor­phose au prix fort sous Elt­sine jusqu’à l’obsession de gran­deur de Poutine.

Dans la seconde par­tie, elle explore les tenants et les abou­tis­sants de cette ambi­tion qui domine depuis des siècles les rela­tions exté­rieures et tente de com­prendre com­ment cette ambi­tion a débou­ché sur l’invasion d’un État sou­ve­rain. Elle ana­lyse les moyens uti­li­sés par les diri­geants avec un bilan contrasté, un retour du fac­teur mili­taire et de la menace des armes. L’économie reste le point faible mal­gré toutes les richesses. Les actions diplo­ma­tiques vis-à-vis de cer­tains pays trouvent vite des limites.

L’auteure livre un docu­ment exhaus­tif sur ces der­nières années de la Rus­sie, les ana­ly­sant au mieux pour ten­ter de com­prendre com­ment de telles poten­tia­li­tés amènent à être connue comme une puis­sance pauvre et mieux sai­sir la réflexion de Chur­chill, au seuil de la Seconde Guerre mon­diale : “Son action est un rébus enve­loppé de mys­tère au sein d’une énigme.”

serge per­raud

Anne de Tin­guy, Le Géant empê­tré — La Rus­sie et le monde de la fin de l’URSS à l’invasion de l’Ukraine, Per­rin, sep­tembre 2022, 496 p. — 26,00 €.