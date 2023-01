Mathieu Lindon, Une archive

Minuit et après

Mathieu Lin­don pour­suit une quête qui reste le point d’appui de sa recherche et créa­tion lit­té­raire.

“Je suis une archive à moi tout seul”, annonce ici l’auteur non sans iro­nie mais tout autant de justesse.

Il évoque son his­toire telle qu’elle fut et comme une archive vivante. Il témoigne de son père, Jérôme Lin­don, direc­teur des édi­tions de Minuit de 1948 jusqu’à sa mort en 2001, de sa famille et de la celle “des auteurs”, dont Sam (Samuel Beckett), Alain Robbe-Grillet, Mar­gue­rite Duras, Jean Eche­noz, et beau­coup d’autres.

Il col­la­bora d’ailleurs avec eux et ne fut pas pour rien dans la créa­tion de la si belle revue “Minuit” dont nous espé­rons la réédi­tion sous forme d’un livre.

L’auteur parle de pas­sion, d’amour et de famille, de pou­voir, de suc­ces­sion et de trans­mis­sion, de génie, de bonté, d’héroïsme, de ruse et de méchan­ceté. Nous assis­tons à l’existence d’un petit gar­çon qui n’a connu que les livres, l’édition, l’écriture et qui presque logi­que­ment tomba dans celle-ci.

Et, comme aurait dit Beckett, “ça suit son cours”.

feuille­ter le livre

jean-paul gavard-perret

Mathieu Lin­don, Une archive, P.O.L édi­teur, Paris, 2023, 240 p. — 19,00 €.