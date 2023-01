Lydie Salvayre, Irréfutable essai de successologie

Traité d’existence selon Lydie Salvayre

Après son Traité d’Education lubrique où — lorsque le par­te­naire, hale­tant depuis quinze minutes, se rue sur l’amante, la bave aux lèvres et le corps agité de gestes convul­sifs — l’auteure appre­nait à ne pas pani­quer (si l’on peut dire…), elle offre des conseils au sujet des mani­fes­ta­tions néces­saires à qui veut réus­sir.



Lydie Sal­vayre enseigne (en doc­teur qu’elle fut) com­ment se faire un nom, émer­ger de la masse en nous arra­chant à notre propre insi­gni­fiance pour intri­guer comme il le faut et s’acheter une notoriété.

Une telle sapience implique la connais­sance de règles et des codes qui régissent notre société et sa mon­da­nité. Avec un tel livre, nous sau­rons tout et en plus c’est un délice. Nous appre­nons les néces­saires jar­gons, les sujets à abor­der et ceux qu’il convient de lais­ser tomber.

Existe donc là tout un art du paraître qu’il suf­fit désor­mais à exer­cer. A bon entendeur…

jean-paul gavard-perret

Lydie Sal­vayre, Irré­fu­table essai de suc­ces­so­lo­gie, Seuil, Paris, 6 jan­vier 2023, 176 p. — 17,50 €.