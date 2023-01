Camille Flammarion, Les Maisons hantées — Le livre fondateur sur les phénomènes étranges dans les maisons

“L’inconnu d’hier est la vérité de demain.”

Camille Flam­ma­rion est un scien­ti­fique de renom (1842 — 1925). Astro­nome fran­çais, il a œuvré à vul­ga­ri­ser ce domaine et fait avan­cer la connais­sance sur l’atmosphère ter­restre et le cli­mat.

Paral­lè­le­ment, il s’intéresse aux sciences dites occultes avec la même rigueur scien­ti­fique. Il va, ainsi, recueillir des mil­liers de témoi­gnages sur ces phé­no­mènes inex­pli­qués, dont cer­tains le res­tent encore, et les ana­ly­ser avec précision.

Ce livre paru en 1923, est indé­pen­dant de sa tri­lo­gie méta­phy­sique La Mort et son mys­tère. Celle-ci est sur­tout consa­crée à toutes les mani­fes­ta­tions autour et après des décès.

Ici, il s’attache sur­tout à toutes les mani­fes­ta­tions qui sus­citent des inter­ro­ga­tions en se dérou­lant dans des mai­sons, des habi­ta­tions. Mais il n’est pas dupe et il sait que, dans nombre de cas, les enquêtes prouvent que ce sont des agis­se­ments humains en vou­lant faire peur pour s’amuser, pour se ven­ger, pour dis­cré­di­ter une demeure afin de l’acquérir à bon compte…

Ce livre condense une par­tie de son tra­vail d’explication selon un double prin­cipe : ne rien nier a priori. Ne rien affir­mer sans preuves.

Dans une pre­mière par­tie inti­tu­lée Spi­ri­tua­lisme et maté­ria­lisme, il répond, par presse inter­po­sée, à son ami Saint-Saëns le musi­cien qui met­tait en doute des élé­ments de ses recherches. Il revient sur ces témoi­gnages de per­sonnes qui ont rêvé un évé­ne­ment avant que celui-ci se pro­duise, qui ont des proches près d’eux alors que ceux-ci sont décé­dés depuis plu­sieurs jours.

Puis, il détaille des situa­tions peu com­munes comme ces phé­no­mènes étranges dans un châ­teau du Cal­va­dos, dans une mai­son en Auvergne, dans un pres­by­tère, dans une villa au Por­tu­gal… Ce sont des bruits mys­té­rieux, des fan­tômes, une hor­loge qui ne s’arrête pas… Le tout est étayé par un nombre consi­dé­rable de témoignages.

Il fait un rap­pro­che­ment, pour ces sciences occultes qui se com­po­saient prin­ci­pa­le­ment de l’astrologie, de l’alchimie, de la chi­ro­man­cie, de la magie… ces élé­ments venus de l’histoire ancienne, du Moyen Age, avec ce qui se passe à son époque. L’astronomie est sor­tie de l’astrologie, la chi­mie de l’alchimie…

Alors, pour­quoi les mani­fes­ta­tions de reve­nants, ces phé­no­mènes étranges ne trouveraient-ils pas une expli­ca­tion ration­nelle ? Mais il fait preuve d’une belle hon­nê­teté, citant ses contra­dic­teurs et leurs argu­ments, argu­ments qu’il s’efforce de démonter.

Avec cet ouvrage qui fait réfé­rence, la science, par la voix de cet astro­nome, tente de trou­ver des causes natu­relles quitte à accep­ter l’inexplicable encore aujourd’hui. Camille Flam­ma­rion ne rappelle-t-il pas en conclu­sion que : “L’inconnu d’hier est la vérité de demain.”

serge per­raud

Camille Flam­ma­rion, Les Mai­sons han­tées — Le livre fon­da­teur sur les phé­no­mènes étranges dans les mai­sons, Hugo-Poche n° 467, coll. “Eso­té­risme”, sep­tembre 2022, 400 p. — 7,90 €.