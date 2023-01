L’éclair­cie

Leur mère morte et leur père retiré à l’Ephad où il conti­nue de déri­ver, un frère et une soeur vident le lieu paren­tal. Exer­cice périlleux où for­cé­ment tout un passé remonte à la longue entre deux indi­vi­dua­li­tés très dis­tinctes.

La fille est por­tée par et sur l’avenir, le fils demeure sen­sible au passé plus ou moins coincé dans une sorte d’Œdipe.

Néan­moins, sœur et frère n’en finissent pas de réen­cor­der dans ce pas­sage à l’acte dans un presque tom­beau. Ils éprouvent de fait des sen­sa­tions que beau­coup connaissent.

Et c’est comme si, dans le cau­che­mar, par­fois un rêve reve­nait en plein jour.

jean-paul gavard-perret

Jean-Michel Béquié, Trous de mémoire, Edi­tions La Dévia­tion, 19 jan­vier 2023, 322 p. — 21,00 €.