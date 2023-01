L’Ile d’Or – Kanemu-Jima (Ariane Mnouchkine / Hélène Cixous)

« Ceci n’est pas une fable » (Hélène Cixous)

La superbe troupe du Théâtre du Soleil s’engage, à la Car­tou­che­rie de Vin­cennes, dans une nou­velle épo­pée ! C’est à la décou­verte d’une île japo­naise bien sin­gu­lière qu’Hélène Cixous et Ariane Mnou­ch­kine nous emportent cette fois-ci.

Sur ce petit îlot peu­plé de pêcheurs, ont lieu des élec­tions muni­ci­pales qui bou­le­versent la tran­quillité du lieu. L’actuelle mai­resse est concur­ren­cée par des adjoints com­plo­teurs. La pre­mière défend son pro­jet de Fes­ti­val inter­na­tio­nal tan­dis que les seconds, dans la pers­pec­tive de construire un casino, vou­draient vendre des ter­rains de l’île au « roi du bœuf », un mul­ti­mil­lion­naire bré­si­lien, et à son aco­lyte fran­çais tra­vaillant pour une grosse com­pa­gnie amé­ri­caine. C’est la guerre entre les pro­mo­teurs immo­bi­liers et les tenants de l’art tan­dis que le saké récon­ci­lie les pêcheurs en discorde.

Mais tout ceci n’est-il pas le fruit de l’imagination de Cor­né­lia ? Jouée par l’excellente Hélène Cinque (qui s’illustrait déjà dans « Une Chambre en Inde » en 2016 au théâtre du Soleil), Cor­né­lia est une vieille femme qui, depuis son lit d’hôpital, se laisse por­ter par les diva­ga­tions de son esprit fié­vreux.

Elle devient tout à la fois conteuse, met­teuse en scène, spec­ta­trice des scènes japo­naises dont elle se met à diri­ger les per­son­nages. C’est donc une pièce aux mul­tiples effets de mise en abyme puisque, sur cette île à forte tra­di­tion artis­tique, un met­teur en scène japo­nais fait lui-même répé­ter à des comé­diens son spec­tacle de marionnettes.

Les ceri­siers en fleurs, les kimo­nos, les pon­tons aux poteaux sur­plom­bés de lan­ternes, les gei­shas et les bains chauds com­posent, sou­vent avec humour, une scé­no­gra­phie qui nous plonge dans une ambiance japo­ni­sante, fruit des sou­ve­nirs du voyage qu’Ariane Mnou­ch­kine fit au Japon dans les années 1960.

Les comé­diens portent des cos­tumes tra­di­tion­nels ainsi que des masques beiges accen­tuant les traits de leur visage. S’ils ne s’expriment pas majo­ri­tai­re­ment en japo­nais, la syn­taxe décons­truite des phrases créée, pour le spec­ta­teur, un effet de défa­mi­lia­ri­sa­tion vis-à-vis de la langue.

Les récits des légendes japo­naises, les col­lages de cita­tions s’écoutent sur fond de musiques com­po­sées par Jean-Jacques Lemêtre. Les tam­bours jouent en direct ! et le mythe de Babel prend forme dans un spec­tacle poly­pho­nique où le fran­çais, le japo­nais et le chi­nois côtoient aussi bien l’arabe que l’hébreu.

On peut se sen­tir débordé par l’enchaînement des tableaux et des mul­tiples décors. Mais cette sur­en­chère ne paraî­tra exces­sive qu’à ceux qui ne se laissent pas empor­ter du côté du merveilleux.

Et le mer­veilleux demeure au ser­vice du poli­tique. De nom­breux sujets d’actualité sont abor­dés dans des scènes qui brouillent la linéa­rité de la trame prin­ci­pale. On dénonce les col­lu­sions entres les grands, les dérives capi­ta­listes, l’intolérance et la vio­lence. Le conflit israélo-palestinien est traité sur un mode comique réussi tan­dis la lutte pro-démocratique hong-kongaise appa­raît gla­çante.

Si l’Île d’Or res­semble à l’Uto­pia de Tho­mas More, elle n’est donc pas cou­pée du monde. Elle se fait plu­tôt le lieu d’exposition des conflits actuels, conflits sur les­quels les tenants de l’art gardent un œil vigilant.

clara cos­sutta



L’Île d’Or – Kanemu-Jima,

mise en scène Ariane Mnouchkine

une créa­tion col­lec­tive du Théâtre du Soleil en har­mo­nie avec Hélène Cixous ; diri­gée par Ariane Mnou­ch­kine ; musique de Jean-Jacques Lemêtre.

@ Dora Michèle Laurent

avec Sha­ghayegh Behe­shti, Duc­cio Bellugi-Vannuccini, Georges Bigot, Aline Bor­sari, M.W. Brot­tet, Sébas­tien Brottet-Michel, Juliana Car­neiro da Cunha, Hélène Cinque, Eve Doe Bruce, Mau­rice Duro­zier, Clémence Fou­gea, Farid Gul Ahmad, Sayed Ahmad Hashimi, Samir Abdul Jab­bar Saed, Mar­tial Jacques, Domi­nique Jam­bert, Judit Jancso, Sha­fiq Kohi, Lucia Leo­nardi, Agus­tin Lete­lier, Ya-Hui Liang, Vincent Man­gado, Andréa Mar­chant, Julia Marini, Alice Mil­lé­quant, Taher Akbar Baig, Niru­pama Nitya­nan­dan, Miguel Nogueira, Tomaz Nogueira, Seietsu Ono­chi, Vijayan Panik­ka­veet­til, Reza Rajabi, Omid Rawen­dah, Xevi Ribas, Arman Sari­be­kyan, Thé­rèse Spirli.

Une copro­duc­tion Théatre du Soleil / Théâtre Natio­nal Populaire

Au Théâtre du Soleil à la Car­tou­che­rie de Vin­cennes, Route du Champ de Manoeuvre,

75012, Paris

Du 9 décembre au 23 décembre, du 13 jan­vier au 5 mars 2023, les 24 der­nières représentations.

Durée 3 h 15 avec entracte

https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/notre-theatre/les-spectacles/l-ile-d-or-2021–2414