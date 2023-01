Leo, Rodolphe & Louis Alloing, Demain — Acte 2

Anti­ci­pa­tion, mais jusqu’où ?

Leo et Rodolphe pro­pose une nou­velle série d’anticipation où se croisent, sans s’imbriquer pour l’instant, deux parcours.

Il y a encore quelques jours Fleur et son père vivaient tran­quille­ment dans leur vil­lage. Ils se retrouvent à navi­guer sur le yacht d’Alan et Myrta, vers une des­ti­na­tion incon­nue. Fleur a des visions et son père reçoit comme des mes­sages. Le couple, guidé par une sorte d’intuition, les atten­dait au bord d’un quai.

Un choc dés­équi­libre le cata­ma­ran. Ils sont dans une zone cou­verte de déchets plas­ti­quse que des vers géants avalent. Un nou­veau choc fait tom­ber Alan. Il est ingur­gité par un de ces monstres avant d’être secouru.

Les sur­vi­vants fuient la zone et croisent un cam­pe­ment ins­tallé sur ces déchets. Les habi­tants leur décon­seillent de pour­suivre leur che­min car, au-delà, ce sont des pirates qui sévissent. Ils tuent tout le monde sauf les jeu­nettes comme Fleur…

Mais ils sont contraints, par cette force incon­nue, à pour­suivre leur route…

Ailleurs, un couple a trouvé un livre bizarre. Mais quand il veut le mon­trer à des amis, l’ouvrage a disparu…

Les auteurs concoctent un uni­vers inso­lite où des indi­vi­dus sont for­cés de suivre des consignes, des ins­truc­tions, d’obéir à une force qui les guide vers un but dont ils ignorent tout. Cela res­semble fort à des per­sonnes prises dans les filets de sectes, de par­tis poli­tiques, de reli­gions qui, avec un endoc­tri­ne­ment, un lavage de cer­veau, n’ont plus la capa­cité de rai­son­ner, de déci­der. Et sur la pla­nète Terre, il y en a un nombre ahu­ris­sant.

C’est une belle idée, ces vers qui dévorent le plas­tique qui enva­hit mers et océans pour ne reje­ter que des billes plus faci­le­ment mani­pu­lables. À moins que les scé­na­ristes ne fassent de celles-ci une menace encore plus terrible.

L’intrigue se par­tage donc en deux uni­vers, l’un dans un monde du futur encore plus pol­lué que celui d’aujourd’hui et un autre, intem­po­rel, qui res­semble fort à celui des fif­ties, mais où le dan­ger est aussi pré­sent.

Le gra­phisme se par­tage entre Louis Alloing pour le des­sin et 1ver2anes pour la cou­leur. Le des­sin est réa­liste tant pour les per­son­nages que pour les décors. Les cadrages effi­caces donnent une belle faci­lité de lec­ture. Les cou­leurs de1ver2anes sont conven­tion­nelles, mais efficaces.

Ce second tome ouvre de belles pers­pec­tives dont on attend des déve­lop­pe­ments qui, selon la qua­trième de cou­ver­ture, seront étranges, inquié­tants et par­fois terrifiants…

serge per­raud

Leo et Rodolphe (scé­na­rio) & Louis Alloing (des­sin), 1ver2anes (des­sin), Demain — Acte 2, Del­court, coll. “Neo­po­lis”, novembre 2022, 48 p. – 13,50 €.