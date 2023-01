Autour de la mort du père

C’est de l’Auvergne que nous assis­tons à trois jours de vie à la cam­pagne sous le vent froid alen­tour de la Tous­saint.

Et ce, là où la nar­ra­trice tente de trou­ver au milieu des ombres ata­viques une lumière.

Claire (au pré­nom pré­des­tiné) a 59 ans et elle se retrouve là où elle a passé les cinq pre­mière année de sa vie. Ses sources jaillissent avec les traces lais­sées dans l’enfance. Et ce livre vient per­cu­ter un livre de nou­velles prévu pour 2023 mais qui a explosé en plein vol.

Il s’est imposé à sa place. Il a été écrit en 6 mois en 2022. Aux nou­velles s’est donc super­posé ce texte qui se veut “ver­ti­gi­neux” et qui l’est à bien des égards.

L’auteure a senti mon­ter des phrases à la tête qui la per­cu­taient. En quatre dates et trois par­ties au-delà de la mort du père se déploient par ces dates repères un flux et une bas­cule là où se dévoilent un secret et une vio­lence dont la femme de main­te­nant fut jadis la vic­time.

Existe donc une remon­tée aux “sources” dont il faut épon­ger l’eau. Le tout en se méfiant d’un “il” qui fige tout ce qu’il touche et dit. La peur est là. Au ventre : celui de la nar­ra­trice, de sa mère et de la lit­té­ra­ture qui en quelque sorte tente de l’expurger.

Cela, quand l’intérieur noir d’une mai­son mais aussi d’un monde où il était inter­dit d’entrer trouve enfin une lumière.

jean-paul gavard-perret

Marie-Hélène Lafon, Les sources, Buchet-Chastel Edi­tions, jan­vier 2023, 126 p. — 16,50 €.