Aurélien Bellanger, Le vingtième siècle

Auré­lien Bel­lan­ger pro­pose une enquête ver­ti­gi­neuse, véri­table laby­rinthe de frag­ments, où à chaque nou­velle page se des­sine un peu plus la figure du “maître”. Cela reste ambi­tieux même si dans sa lon­gueur des pas­sages tournent sou­vent l’anecdote.

Néan­moins, l’auteur y pose une ques­tion majeure:“est-on déjà mort quand on n’écrit plus de livre?”

Pour y répondre, le jeu de l’analogie est ici immense. Bel­lan­ger la fait fonc­tion­ner à plein régime en hom­mage à celui qui savait tout. Enfin presque car dans son uni­vers res­tent bien des trous que ce livre tente de com­bler.

C’est là une manière oblique afin de nous rap­pe­ler via un roman d’aventure que Wal­ter Ben­ja­min demeure un des grands mythes intel­lec­tuels du XXème siècle et qu’il demeure un des nôtres.

Pour preuve, ici, un grou­pus­cule d’extrême gauche porte son nom et réa­lise des actions mili­tantes énig­ma­tiques, tan­dis qu’un poète se sui­cide à la BNF à la suite d’une confé­rence sur le pen­seur.

Aler­tés par cette fin, trois exé­gètes de Ben­ja­min se lancent à la recherche de son der­nier manus­crit. Et l’ensemble reste dans l’ensemble passionnant.

jean-paul gavard-perret

Auré­lien Bel­lan­ger, Le ving­tième siècle, Gal­li­mard, col­lec­tion Blanche, Paris, 2023, 432 p.