Emmanuel Rubio, La lettre au carré — poésie et permutations

Relances au carré

Emma­nuel Rubio met à nu des lan­gages en per­pé­tuelle restruc­tu­ra­tion, au revers de ce que fait habi­tuel­le­ment la langue pour mieux la relan­cer dans son par­tage du monde. S’intéresser à “la poé­sie à la lettre”, c’est ren­con­trer — du IVe siècle jusqu’à nos jours — l’ensemble de car­rés de signes, des rames, tables, échi­quiers.

Cette mise en forme “géo­mé­trique” de l’écriture laisse pré­voir un idéal et un ave­nir : l’avènement d’un ordre, réunis­sant en une forme par­faite le poème et son ins­crip­tion gra­phique dans une per­pé­tuelle suite d’oeuvres in progress.

Il s’agit donc de retrou­ver les grandes figures régu­la­trices de la cos­mo­lo­gie, des calen­driers afin de les remettre en mou­ve­ment et en jeu. La poé­sie que l’auteur retient est d’abord la mise en demeure du médium même dans lequel elle est enga­gée et qu’elle inter­roge par sa découpe des mots et donc du monde.

Si bien que le carré de lettres devient la créa­tion d’un affo­le­ment du sens au sein d’une poé­sie — mais pas n’importe laquelle– se recom­po­sant sans cesse. De Tri­thème, Mau­rice Scève et d’autres jusqu’à Tris­tan Tzara, Ghé­ra­sim Luca et Michèle Métail.

jean-paul gavard-perret

Emma­nuel Rubio, La lettre au carré — poé­sie et per­mu­ta­tions, Edi­tions Sens & Tonka, col­lec­tion Lit­té­ra­ture, 2023, 256 p. –27,35 €.