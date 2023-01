Claude Bohi, Un couteau dans la tête

Ce qui est tu

Il ne s’agit en rien ici de lais­ser les poings dans ses poches ou de pro­lon­ger les jeux enfan­tins.

Ces der­niers se libèrent des habits des dis­pa­rus sous la plaie méta­pho­rique du cou­teau dans la tête.

Celui-ci per­met de tran­cher ce qui fut. Et celle qui sans doute n’avait jamais pu ques­tion­ner fran­che­ment ce qui lui était advenu de force ne déroge plus à une sorte de pro­messe inté­rieure pour enfin en finir avec la dépos­ses­sion d’elle-même.

Funam­bule, elle quitte les pas mal assu­rés ou pré­cau­tion­neux. Il s’agit de s’éloigner de ce qui, jusque là, la tuait et qui l’obligeait à hur­ler silen­cieu­se­ment dans la nuit.

Si elle déclame seule, désor­mais sa parole est assu­rée en cou­pant des repré­sen­ta­tions qui jamais ne reprendront.

jean-paul gavard-perret

Claude Bohi, Un cou­teau dans la tête, Edi­tions L’herbe qui tremble, Billière, 2022, 62 p. — 14,00 €.