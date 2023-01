Felicia Murray, Edges of Time

La nuit remue

Pour Feli­cia Mur­ray, pho­to­gra­phier est ins­tinc­tif. Il s’agit d’exposer un fami­lier du rêve d’exister. Le tout par divers effets de lumières qui tra­versent la nuit.

La vie est sai­sie dans un éven­tail d’émotions. A perte d’espace ou dedans, le corps est déplié, enroulé, mul­tiple, tra­cassé, enivré.

Depuis 40 ans, l’appareil photo accom­pagne les dérives de l’artiste dans divers lieux. Elle ne cherche pas à les iden­ti­fier pré­ci­sé­ment. L’objet est autre : faire éprou­ver un sus­pens du temps pour lui accor­der une éter­nité là où pour­tant tout demeure éphé­mère ou illu­soire.

Le mythe de la créa­tion rejoint la dis­pa­ri­tion per­pé­tuelle. D’où ces effets de flou ou de déca­drage afin de signi­fier la lutte contre l’absence à soi comme à l’autre.

Entre gra­vité et humour, la nuit res­pire et scin­tille. L’artiste capte une inti­mité là où les êtres s’offrent un moment de rêve ou de répit en don­nant forme au presque rien foi­son­nant.

Un che­mi­sier ouvert, une robe étroite et courte des­sinent par­fois une nudité si forte que le désir ne sup­porte plus la douleur.

Qu’importe si les fan­tômes n’ont étreint qu’une ombre.

jean-paul gavard-perret

Feli­cia Mur­ray, Edges of Time, Pré­face de Larry Fink, Artiere édi­tions, 2020 — 45,00 €.