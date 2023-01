Antonio Nardo, Mon paysage

Le mini­ma­liste inspiré

Anto­nio Nardo pour­suit sa quête pho­to­gra­phique sur le tra­jet quo­ti­dien de son domi­cile au tra­vail, le long des routes secon­daires de la val­lée du Pô.

C’est sans doute et à bon escient une manière d’éviter la cir­cu­la­tion plé­tho­rique du matin mais, par delà, ce par­cours per­met de retrou­ver sans cesse un pay­sage aimé et enchan­teur pour qui sait le regarder.

Avec une rigueur géo­mé­trique et un rythme emprunté au silence, les pho­to­gra­phies invitent en leurs camaïeux de gris à une médi­ta­tion par l’entremise des rais lumi­neux du soleil qui se lève et jouent sur la plaine et ses brumes. Rien n’est dit. Mais cer­taines images valent mieux que mille mots.

jean-paul gavard-perret

Anto­nio Nardo, Mon pay­sage, 2022

https://www.instagram.com/antonardo/