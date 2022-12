Spinoza, Œuvres complètes

Spinoza tou­jours

La Pléiade repro­pose l’œuvre de Spi­noza qui était déjà dis­po­nible dans la col­lec­tion depuis 1955. La tra­duc­tion en est chan­gée. Elle gagne en clarté et pré­ci­sion. Des com­plé­ments impor­tants enri­chissent cette édi­tions. Dans la cor­res­pon­dance et sur­tout par la publi­ca­tion du Pré­cis de gram­maire de la langue hébraïque.

Cet écrit tar­dif sou­ligne le rôle impor­tant que Spi­noza accor­dait à la Thora et aux écrits savants de ses exé­gètes, dont par­ti­cu­liè­re­ment le Tal­mud. Ber­nard Pau­trat, le maître d’œuvre de cette tra­duc­tion, est pré­cis sur son ambi­tion: “sur la base d’un texte le plus sûr pos­sible, rendre l’Éthique le plus lisible et le plus intel­li­gible pos­sible pour un lec­teur cultivé d’aujourd’hui.“

Nous retrou­vons ici ce que Spi­noza entend par sacré et divin et ce que les hommes en font — ou en défont.

Rappe­lons que Spi­noza met la morale au cœur de son œuvre de ses écrits de jeu­nesse jusqu’aux ultimes tra­vaux. Et cette quête trouve bien sûr son acmé dans l’Ethique, un des textes majeurs de l’Occident dans son atten­tion au sacré et au pro­fane, au Bien et au Mal.

Celui qui resta un homme libre dut affron­ter inter­dic­tions et exclu­sions, jusqu’à finir dans une soli­tude totale.

Il est temps de reve­nir à lui pour com­prendre — para­doxa­le­ment — les errances que notre époque nous imposent.

jean-paul gavard-perret

Spi­noza, Œuvres com­plètes, sous la direc­tion de Ber­nard Pau­trat, La Pléiade, Gal­li­mard, 2022, 1952 p. — 82,00 €.