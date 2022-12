Guillaume Apollinaire & André Salmon, Correspondance 1903–1918 & Florilège 1918–1959

Deux amis

Les échanges entre les deux poètes furent réduits eu égard à la mort d’Apollinaire. Et de fait, les lettres “dis­pa­raissent” pour une accu­mu­la­tion qui recouvre la majeure par­tie du livre. Etait-ce bien utile ?

On aurait rêvé d’un livre plus mince dans l’esprit des Edi­tions Fata Morgana.

Tout ce déco­rum de notes enri­chies de nom­breuses repro­duc­tions docu­men­taires peut sem­bler super­fé­ta­toire. Seul compte la ren­contre de deux débu­tants en poé­sie qui rêvent de gloire et tombent amou­reux l’un de l’autre.

Dès lors, ils tra­vaillent et sortent dans Paris. Quand ils sont sépa­rés, ils s’envoient des lettres en forme d’énigme dont seuls ils demeurent pro­prié­taires des clés et pour se signa­ler oppor­tu­ni­tés d’emploi, dépla­ce­ments impré­vus et divers ordre du jour.

Les lettres sont suc­cinctes et qui plus est gre­vées de jeux de mots sibyl­lins, de quelques poèmes, de décla­ra­tions d’amour avec dis­putes et récon­ci­lia­tions com­prises. Se retrouvent aussi Jean Moréas et Paul Fort à La Clo­se­rie des lilas, la créa­tion de la revue “Le fes­tin d’Esope” afin qu’émerge une poé­sie nou­velle d’inspiration médié­vale, renais­sante, sym­bo­liste, roman­tique, mais moder­ni­sée et “ver­ti­cale” (pour reprendre le terme de Juar­roz) dont les deux amis seraient les initiateurs.

Apol­li­naire appa­raît enthou­siaste, Sal­mon plus réservé. Les deux sont étran­ge­ment timides pour avouer leur ami­tié élective.

jean-paul gavard-perret

Guillaume Apol­li­naire & André Sal­mon, Cor­res­pon­dance 1903–1918 & Flo­ri­lège 1918–1959, Édi­tions Claire Paul­han, avril 2022, 488 p. — 39,00 €.