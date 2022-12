(Im)pertinences

Cette his­toire d’un homme et d’une femme est bien loin des cha­ba­da­bada d’un feel-good movie.

C’est pour­quoi ce pre­mier roman frappe juste.

Il émet les dif­fi­culté de la vie à deux. Le bi-face devient un face à face pas seule­ment sexuel mais cultu­rel et social. S’y déve­loppent diverses pro­jec­tions et fer­me­tures fruits de l’histoires et des racines des pro­ta­go­nistes.

Chacun(e) se sent mino­ri­taire pour des rai­sons qui n’appartient pas qu’à elle ou lui, entre honte, dégoût de soi et de l’autre.

Tout ici est pré­cis, juste, per­ti­nent là où la fic­tion avance en courte scènes vers tout ce qui reste.

Est-ce pas grand chose ou plus ?

jean-paul gavard-perret

Myriam Dao, Zao, un mari, Edi­tions des Femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 2023, 144 p. — 13,00 €.