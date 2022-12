Alain Lévêque, A la rencontre

Eloge du pay­sage et de la peinture

Auteur sub­til et pré­cieux, Alain Lévêque pro­pose ici peut-être son plus beau livre car c’est celui de la liberté abso­lue. Ces “Car­nets et notes sur des artistes” écrits de 2003 à 2020 vont, comme disait Mon­taigne, “par sauts et gam­bades”. Ils laissent une trace plus pré­gnante à l’aune de cette déambulation.

Alain Lévêque se retrouve pré­sent aux ins­tants — entre autres dans la cam­pagne de Quercy ou les bords de Seine — ou devant des pein­tures qui retiennent plus que son atten­tion. De Man­te­gna ou Soto­vani ou Anne-Marieis Jac­cot­tet, Yves Lévêque, Gérard de Palé­zieux, Lucy Vines, il offre des visions et accords qui sortent des sen­tiers bat­tus.

Le regard reste atten­tif comme celui porté à la nature et à ceux qui l’habitent.

Halte donc aux bavar­dages illu­soires et place à de “telles pas­se­relles”. Pay­sages (en vue d’ensemble ou proxi­mité), oeu­vrers d’art per­mettent de rejoindre le cours des chose à l’ombre de l’oeuvre de Ryô­kan — entre autres.

Existe là dans la sim­pli­cité la beauté dans l’union de la mémoire et de l’attention par ce qui devient ici leur dila­ta­tion. Elle fait d’elles “les hôtesses pro­digues à la table d’existence”

jean-paul gavard-perret

Alain Lévêque, A la ren­contre, L’Atelier Contem­po­rain, Stras­bourg, 13 jan­vier 2023, 144 p. — 25,00 €.