Francesca Galliani, Incrollabile (exposition)

Tension et beauté

Capable de pas­ser de la pho­to­gra­phie ana­lo­gique trai­tée avec des inter­ven­tions manuelles, de la pein­ture au col­lage pour inten­si­fier l’émotion d’une photo, Fran­cesca Gal­liani ramène la focale sur des pro­blé­ma­tiques fémi­nines. Elle s’intéresse à la vio­lence, contre les femmes ou les droits des trans­genres, mais aussi elle met en exergue une vision de femmes cou­ra­geuses et non conven­tion­nelles, libres de tout com­pro­mis ou toute subor­di­na­tion sociale.

Pour cette expo­si­tion sont sor­ties des oeuvres maî­tresses des archives de Fran­cesca Gal­liani. Ces pho­to­gra­phies, elle les a impri­mées en argen­tique, sélé­nium et sépia elle-même il y a plus de vingt ans. Leur force n’a pas changé dans leur ten­sion des visages et des corps et l’émotion qui s’en dégage : séduc­tion, ten­dresse, défi, triomphe, etc.

L’éphé­mère est saisi dans un pro­ces­sus du deve­nir. Gal­liani et ses sujets évo­luent ensemble. Et chaque décor ou lieu four­nit une toile de fond pour la méta­mor­phose des modèles.

La beauté obte­nue par à la pose, l’éclairage et aussi l’expérimentation du pro­ces­sus de tirage pho­to­gra­phique crée un uni­vers magique. S’y cache tou­jours un messge.

Aux regar­deurs de le trou­ver ou de l’interpréter.

jean-paul gavard-perret

Fran­cesca Gal­liani, Incrol­la­bile, Vision­QuesT 4rosso, Gênes, décembre 2022.