Nana Howton, Saison des feux

Road-movie en che­min de terre

Roman d’initiation et roman social, Sai­son des feux per­met de suivre une jeune ado­les­cente ambi­tieuse et sa soeur dans leurs sai­sons en enfer où la pre­mière devient une Rubem­pré fémi­nine et bré­si­lienne.

L’écrivaine amé­ri­caine, après ces nou­velles et essais, se risque à ce pre­mier roman qui attire à lui par l’âme et la gra­vité des choses.

Les deux filles décident de quit­ter l’orphelinat où tant de jeunes enfants sont relé­guées. Dès lors, cette fic­tion devient un road-movie en che­min de terre.

L’ignorance ou la naï­veté des deux soeurs face au monde est l’occasion de ren­contres sin­gu­lières et de situa­tions compliquées.

Mais, à l’inverse du héros de L’Amérique de Kafka, Smi­ley et sa soeur apprennent de leurs erreurs. Sans coup férir, elles pour­suivent leur quête de la mère absente, de son his­toire et de sa vérité.

Cela crée un lien d’amour et un sens à don­ner à la vie jusqu’à l’ultime croi­sée de ce livre. Aux feux de la forêt y répond celui du coeur.

jean-paul gavard-perret

Nana How­ton, Sai­son des feux, trad. de l’anglais U.S. par Isa­dora Maez, Edi­tions des Femmes, 2023, 480 p. — 25,00 €.