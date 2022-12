Eric Dubois, Paris est une histoire d’amour

Entre deux rives

Pour­sui­vant sa veine roma­nesque ou presque, Eric Dubois pro­pose deux récits qui n’en font qu’un et ce, là où son coeur balance.

Puisqu’il y a là l’amour et l’écriture, l’écriture de l’amour et l’amour de l’écriture.

Mais tout n’est pas tou­jours simple dans les rela­tions humaines comme eu égard à l’âme humaine agré­men­tée de “faux pla­fonds”, nous dit l’auteur for­cé­ment prê­chant pour sa paroisse mais ce n’est pas la seule. Ce qui séduit dans ce double récit tient avant tout à son natu­rel et sa légè­reté même lorsque le sujet ne s’y prête pas.

Quand il s’agit de la lit­té­ra­ture, ça marche car l’écriture n’est pas un sujet sérieux — du moins au sein du com­merce cou­rant. Et ques­tion pas­sions char­nelles, il faut ten­ter de les vivre en fai­sant abs­trac­tion du passé.

Ces récits gardent pour avan­cer un ton camu­sien : du moins celui de L’Etranger plus que de La Chute.

Le lec­teur ne peut par­ler à les lire d’optimisme mais, les choses étant ce qu’elles sont, Dubois les optimise.

jean-paul gavard-perret

Eric Dubois, Paris est une his­toire d’amour, Edi­tions Uni­cité, Saint Ché­ron, décembre 2022, 58 p. — 13,00 €.