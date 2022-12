Enzo Crispino, M.A.N.N.

Reprises

Ces 12 pho­to­gra­phies font par­tie d’un pro­jet com­posé de 23 images por­tant le titre de « M.A.N.N. » .

Celui-ci est l’acronyme du Musée Archéo­lo­gique Natio­nal de Naples, l’un des plus impor­tants musées d’Europe dédié à l’Archéologie.

Enzo Cris­pino en pro­pose une inter­pré­ta­tion chro­ma­tique — avec l’ajout d’un cadre “qui fait par­tie inté­grante de la pho­to­gra­phie elle-même” ajoute l’artiste — à tra­vers ses prises.

Existe chez lui tou­jours en back­ground la “pen­sée pho­to­gra­phique” du grand pho­to­graphe Luigi Ghirri. C’est lui qui a appris à Cris­pino à “oser et être curieux”.

D’où ce regard porté sur les oeuvres sai­sies dans un besoin absolu de les reprendre afin d’en don­ner une nou­velle ver­sion. Et ce, pour une rai­son majeure que le créa­teur défi­nit ainsi : “J’ai tou­jours consi­déré que je n’étais pas un pho­to­graphe mais sim­ple­ment un inter­prète de la Pho­to­gra­phie”.

Cela, dans le souci d’aller plus loin, dans la volonté non seule­ment de com­prendre mais de créer par cette vision non le passé mais la beauté.

jean-paul gavard-perret

Enzo Cris­pino, M.A.N.N., L’oeil de la pho­to­gra­phie, décembre 2022.