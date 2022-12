Francisco Palla, Le petit prince et l’astronome turc

La recherche du beau, où qu’il soit

Ce livre est la pour­suite de l’image de l’âme.

Et ce, à tra­vers celle de Saint Exu­péry dont l’auteur mêle la “voix” à une pré­sen­ta­tion des constel­la­tions et nébu­leuses de la voûte céleste et les per­son­nages mytho­lo­giques qui leur sont assignés.

Dans notre période où le pes­si­misme ne règne pas for­cé­ment sans rai­son, Fran­cesco Palla ose un chant plus enjoué dans ce dia­logue qui donne une belle leçon sur la nature ter­restre que sur les espaces infinis.

Sans être for­cé­ment didac­tique, l’auteur nous entraîne vers la recherche du beau, où qu’il soit.

Si bien que la matière noire elle-même ouvre une palette de couleurs.

jean-paul gavard-perret

Fran­cisco Palla, Le petit prince et l’astronome turc, Z4 édi­tions, Les Nans, 2022, 108 p. — 14,00 €.