Raymond Farina, Un printemps sans fenêtre suivi de Réminiscences

Conso­la­tion

Nul autre matin, nul autre départ que celui de l’existence même quand il se fait tard mais qu’à l’aurore s’effacent — du moins pour un temps — cer­tains cau­che­mars.

Reste aussi l’échange avec ce qu’on croyait avoir oublié mais qui revient sans tri­cher avec les mots — car ce serait tra­hir le langage.

Retrou­vant des anec­dotes, le poète en fait sa mytho­lo­gie per­son­nelle. Dia­lec­ti­cien du vide et du plein, de l’ailleurs et de l’ici, des euca­lyp­tus et de la mésange, il inves­tit cer­taines failles, sen­sible à tout mais sans feindre d’être le maître du temps : il sait que ce der­nier le pos­sède.

Mais l’enjeu de la poé­sie est là : tenir à cet allant de vie qui culmine dans le regard de mémoire. Il en devient l’absolu et le dépas­se­ment. Et ce, à la sai­sie encore vive du monde.

Bref il s’agit d’accueillir ce qui reste et semble venir d’une porte entrou­verte “pour l’éloge infini des choses insi­gni­fiantes”. Elles enchantent encore qui sait, comme Farina, apprendre les expé­riences que la vie octroie sans for­cé­ment des ména­ge­ments mais aussi par­fois des gerbes de lumière.

jean-paul gavard-perret

Ray­mond Farina, Un prin­temps sans fenêtre suivi de Rémi­nis­cences, N&B Edi­tions, Colo­miers, 108 p. — 13,00 €.