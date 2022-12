Sam Jackson, Correspondances (exposition)

Miroirs troubles

La gale­rie Isa­belle Gou­nod ras­semble pour la pre­mière fois en France des oeuvres du peintre anglais Sam Jack­son. Prin­ci­pa­le­ment des por­traits sur fond noir.

Les regards sont bra­qués vers le vague sur de tels espaces.

L’artiste les recouvre de mots, de signes et de figures, comme s’il s’agissait — dans une décli­nai­son B.Déiste — d’inscrire des his­toires sans chute et qui demeurent comme à fleur de toile et de peau. Ces mots appar­tiennent autant aux phrases de l’écriture auto­ma­tique qu’à la confes­sion ou aux refrains qui trottent dans la tête.

En jaillit néan­moins, en confron­ta­tion avec le visage, quelque chose de l’âme, entre graf­fiti et bulle.

Tout est là pour semer le trouble non sans pro­vo­ca­tion et his­toire intime.

Au regar­deur d’en inter­pré­ter les indices.

jean-paul gavard-perret

Sam Jack­son, Cor­res­pon­dances, Gale­rie Isa­belle Gou­nod, Paris, du 28 jan­vier au 25 février 2023.