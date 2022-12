Jean-Christophe Portes, La Femme aux Doigts d’Or

Une enquête de tous les dangers

Victor Dau­te­rive, nou­vel­le­ment promu Capi­taine de la Gen­dar­me­rie natio­nale, escorte une troupe de comé­diens jusqu’à Bruxelles. Il admire Julie Renard de loin. La troupe est char­gée de pro­mou­voir les idées révo­lu­tion­naires dans ce ter­ri­toire nou­vel­le­ment libéré des Autri­chiens après la vic­toire de Valmy.

Alors qu’à l’arrivée, tous s’installent, la femme de chambre de Julie tombe de l’étage. Son état est très cri­tique. Après des pre­mières consta­ta­tions, Vic­tor acquiert la cer­ti­tude qu’elle a été défenestrée.

Mais, cette mis­sion en dis­si­mule une autre. Il est là pour ren­con­trer Dan­ton. Celui-ci a pris ses dis­tances avec les fac­tions qui, à Paris, se déchirent sur le sort à réser­ver à Louis XVI. Il veut que Vic­tor aille en Angle­terre retrou­ver Tal­ley­rand pour connaître la posi­tion des Anglais. L’occupation, par les Fran­çais, de ce qui devien­dra la Bel­gique en 1830 gêne leur com­merce. Vont-ils vou­loir la guerre ?

Or, Vic­tor garde un très mau­vais sou­ve­nir de son séjour à Londres où il a été arrêté et tor­turé (La Dis­pa­rue de Saint-Maur - City Édi­tions 2017). De plus, depuis qu’il par­tage le lit de Julie, il ne sou­haite pas s’éloigner d’elle. Mais Dan­ton ne lui laisse pas le choix.

Tal­ley­rand est très étroi­te­ment sur­veillé et Vic­tor en fait les frais. C’est en piteux état qu’il peut ren­trer à Bruxelles. Il sou­haite enquê­ter sur ce qu’il consi­dère comme le meurtre de la jeune ser­vante. Les ques­tions qu’il pose l’amène face à un Dumou­riez, le vain­queur de Valmy, qui lui inter­dit toutes recherches.

Ren­tré à paris, il furète encore jusqu’à ce qu’il soit accusé de l’assassinat de Julie, défé­nes­trée, elle aussi…

En his­to­rien accom­pli, Jean-Christophe Portes démonte tous les méca­nismes qui font la vie poli­tique de cette période de l’hiver 1792. Il expose les ambi­tions des uns et des autres, les cou­rants poli­tiques, les clans, les fac­tions, les groupes menés par des ténors ani­més par des cal­culs qui leurs sont propres selon leurs inté­rêts directs, leurs opi­nions. Il donne de très nom­breux détails pra­tiques comme les drogues uti­li­sées pour soi­gner les bles­sures, sur la nour­ri­ture que prennent les per­son­nages.

Il pro­pose un contexte his­to­rique au plus près de la réa­lité. La per­son­na­lité de Louis XVI pèse lourd et déchire les groupes, d’aucuns pen­sant que depuis sa fuite de juin 1791, arrêté à Varennes, il peut ren­ver­ser le mou­ve­ment révo­lu­tion­naire. C’est avec cet esprit que La Fayette a été écarté, jugé trop proche. Dumou­riez, ayant pu négo­cier un repli de l’armée de Bruns­wick, ne s’en tient pas là. Il bat les Autri­chiens à Jem­mapes et s’empare de Bruxelles. Mais der­rière les idées géné­reuses de libé­ra­tion des peuples, se pro­file le besoin de pos­ses­sions. Les caisses fran­çaises sont vides et Dumou­riez veut acca­pa­rer les richesses du pays.

C’est bien Lebrun qui envoie la célèbre Mon­tan­sier en Bel­gique, à la tête d’une troupe de comé­diens, pour van­ter la bonne idéo­lo­gie. Or, comme le sou­ligne Robes­pierre : “Per­sonne n’aime les mis­sion­naires armés.” Autour de son héros l’auteur anime une série de pro­ta­go­nistes tant de fic­tion qu’authentiques. Olympe de Gouges occupe, comme tou­jours, une place impor­tante et se fera, dans ce volet, l’avocate de Louis XVI.

Et puis c’est le pro­cès et ses consé­quences avec ce 21 jan­vier 1793, l’application de la sentence.

Une fois encore, Jean-Christophe Portes donne une vision d’une pré­ci­sion d’horloger sur cette période, sur l’atmosphère qui régnait, sur les magouilles, com­plots, cor­rup­tions et autres pré­va­ri­ca­tions sans nombre car, même chez les révo­lu­tion­naires, la bonne chère et le confort pas­saient en pre­mier.

Ce sep­tième volet de son his­toire de la Révo­lu­tion fran­çaise est une réus­site à tous les points de vue.

serge per­raud

Jean-Christophe Portes, La Femme aux Doigts d’Or, City Édi­tions, coll. “Roman poli­cier his­to­rique”, octobre 2022, 352 p. — 20,00 €.