Paul Graham, Does Yellow Run Forever?

Crépus­cules

Paul Gra­ham mul­ti­plie les voyages entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis avec la volonté de se col­le­ter sans conces­sion avec la com­plexité du réel.

Cette méthode qui pri­vi­lé­gie la plu­ra­lité des mondes et des pers­pec­tives crée de fait – par delà les dif­fé­rences géo­gra­phiques – un ques­tion­ne­ment constant sur les pos­si­bi­li­tés et les pou­voirs de la pho­to­gra­phie et de ce qu’elle narre.

Contrai­re­ment à beau­coup de créa­teurs sté­riles, Gra­ham ne cherche pas à brouiller les pistes. Ses tra­vaux sont ins­crits dans le réel. L’artiste en per­çoit la com­plexité et l’ambigüité tout en rédui­sant ses prises à des faits objec­tifs, véri­fiables énon­cés de manière uni­voque.

Il fait donc bien plus que de jouer sur la dicho­to­mie docu­men­taire et fic­tion. L’œuvre s’organise en dépas­sant tout mora­lisme comme tout pen­chant pour l’« art pour l’art ». Il réduit au passé la fameuse dis­tinc­tion de Godard entre « image juste » et « juste une image ».

L’œuvre cultive de fait l’anabase – notion qui désigne une forme de dépla­ce­ment cir­cu­laire. A la fois errance vers le nou­veau et retour vers chez soi, cette figure chez Gra­ham crée une œuvre d’une double ambigüité, tem­po­relle et géo­gra­phique qui se double elle-même entre l’immuable et le pas­sa­ger.

Dans de telles pho­to­gra­phies de som­meil et de cré­pus­cule, l’artiste sug­gère tou­jours un inachè­ve­ment du monde. Inachè­ve­ment pro­grammé selon une per­fec­tion for­melle en quête d’une impos­sible clarté.

jean-paul gavard-perret

Paul Gra­ham, Does Yel­low Run Fore­ver ?, Mack (Londres), non paginé, 2022 — 35,00 €.