Élodie Gueguen, Sylvain Tronchet & Erwann Terrier, Très Chers Élus — 40 ans de financement politique

Une enquête choc !

Élodie Gue­guen et Syl­vain Tron­chet font par­tie de la Cel­lule Inves­ti­ga­tion de Radio France.

Avec l’actualité brû­lante sur ce sujet, quand la tem­pé­ra­ture à Bruxelles devient cani­cu­laire, il faut vite se replon­ger dans cet album pour un pano­rama de toutes les com­bines ima­gi­nées par des poli­ti­ciens très créa­tifs en la matière.



Élodie a rendez-vous sur un mar­ché avec Syl­vain pour ren­con­trer M. X, un homme qui a tout vu de l’arrière-boutique des par­tis sous la Ve répu­blique. Ces deux jour­na­listes veulent croi­ser leurs enquêtes avec le témoi­gnage de ce haut-fonctionnaire.

Cela com­mence par le constat selon lequel il faut beau­coup d’argent pour être élu à la pré­si­dence de la Répu­blique. Ils décor­tiquent alors les finan­ce­ments, et leurs sources, des can­di­dats Bal­la­dur, Chi­rac, Sar­kozy, Royal, Macron, Le Pen, l’inénarrable Mélen­chon… C’est un joli cata­logue de toutes les illé­ga­li­tés possibles.

Ces élec­tions sont étroi­te­ment liées aux finan­ce­ments des par­tis. Ce sont, ainsi, des révé­la­tions sur les sommes colos­sales qu’il faut drai­ner d’une façon ou d’une autre, la plus juteuse étant la moins hon­nête. Quand l’UMP de la grande époque louait son siège, au 2 rue de La Boé­tie, quatre mil­lions d’euros par an, il en fal­lait des coti­sa­tions d’adhérents !

Bien sûr, ils évoquent les mul­tiples de lois pré­su­mer mora­li­ser le finan­ce­ment des par­tis et des cam­pagnes élec­to­rales, rendre plus trans­pa­rente l’activité finan­cière des élus. C’est la créa­tion de la com­mis­sion des Comptes de Cam­pagne, une struc­ture sans moyens. C’est le cau­tion­ne­ment du Conseil consti­tu­tion­nel qui, sous la pré­si­dence de Roland Dumas, était une vaste trom­pe­rie quand il a fallu jus­ti­fier les frais de la cam­pagne de Chirac.

Des par­tis se tournent vers l’Europe avec le finan­ce­ment des atta­chés par­le­men­taires. Quand Marine Le Pen décide, forte de ses vingt-quatre élus au par­le­ment, que les euro­dé­pu­tés de son parti n’auront droit qu’à un seul col­la­bo­ra­teur, les autres, payés par les contri­buables Euro­péens, seront au ser­vice du Front Natio­nal.

Les scé­na­ristes dressent un por­trait sans retouches de tous les hommes poli­tiques ayant exercé des res­pon­sa­bi­li­tés natio­nales. Ils ont tous trempé dans des magouilles à un titre ou à un autre. L’indemnisation des “repré­sen­tants” du peuple est aussi l’objet de quelques planches sur leur créa­tion, leur his­toire et sur la rai­son d’être de leur appellation.

Les auteurs s’intéressent éga­le­ment au cumul des man­dats. Ils s’étonnent de la capa­cité de cer­taines per­sonnes de pou­voir assu­rer autant de postes, des charges qui sont nor­ma­le­ment très acca­pa­rantes.

Le des­sin d’Erwann Ter­rier, entre réa­lisme et cari­ca­ture, est d’une effi­ca­cité redou­table pour la mise en images de ces per­son­nages. Il rend chaque poli­ti­cien par­fai­te­ment iden­ti­fiable et donne un rythme dyna­mique au récit. La mise en cou­leurs de Degreff s’adapte par­fai­te­ment au contexte et sou­ligne les ambiances feu­trées des cabi­nets ou celles, toniques, des meetings.

La conclu­sion s’impose. Qui vote les lois ? Qui peut pen­ser que des élus vont mettre en place un sys­tème qui lui est défa­vo­rable ?

Un album à lire et à relire pour ne pas oublier la faci­lité avec laquelle les élus croquent et gas­pillent l’argent des contribuables.

serge per­raud

Élo­die Gue­guen & Syl­vain Tron­chet (scé­na­rio), Erwann Ter­rier (des­sin), Degreff (cou­leurs), Très Chers Élus — 40 ans de finan­ce­ment poli­tique, La revue dessinée/Delcourt, sep­tembre 2022, 160 p. — 22,95 €.