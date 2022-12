Collectif autour de Tiburce Oger, Indians ! L’Ombre noire de l’homme blanc

D’autres aspects de la conquête de l’Ouest

En 2021, Tiburce Oger avait pro­posé, réa­lisé dans des condi­tions simi­laires, un album col­lec­tif Go West Young Man. Il don­nait à voir la conquête de l’Ouest amé­ri­cain à tra­vers qua­torze his­toires qui par­laient des colons et de la colo­ni­sa­tion.

Il sou­haite pré­sen­ter un autre point de vue, celui des autoch­tones qui ont vu leurs terres peu à peu enva­hies jusqu’à en être qua­si­ment dépossédés.

Pour illus­trer ce point de vue, le scé­na­riste tisse un scé­na­rio qui se découpe en seize his­toires cou­vrant la période de 1540 à 1922 avec le concours de seize des­si­na­teurs et trois colo­ristes. Il prend pour fil conduc­teur le voyage à tra­vers les contrées et à tra­vers le temps de l’Aigle sacré des Indiens.

Le scé­na­rio éclaire de nom­breuses situa­tions où se sont oppo­sés, plus ou moins vio­lem­ment, les Amé­rin­diens et les forces poli­tiques et/ou les colons blancs.

C’est ainsi qu’il raconte pour­quoi les indiens se sont fami­lia­ri­sés avec les che­vaux, ceux qu’ils ont volés, ceux qui, deve­nus sau­vages, ont été cap­tu­rés. Il évoque l’esclavage et ses dif­fé­rentes approches selon les peuples. Bien évi­dem­ment, il ne peut faire l’impasse sur l’évangélisation for­cée et aborde les hor­reurs, le côté nau­séa­bond qui en découle.

C’est aussi la chasse, la quête de la nour­ri­ture, le rap­port à la nature, les rap­pro­che­ments entre indi­vi­dus et les mariages…

En deux siècles de confron­ta­tions, plus de 1200 com­bats opposent Indiens et Euro­péens. Entre 1778 et 1871, plus de 370 trai­tés sont signés avec les dif­fé­rentes tri­bus, mais aucun de sera res­pecté par les Blancs. Ceux-ci se sont appro­priés 400 mil­lions d’hectares en quelque 90 ans.

Tiburce Oger fait un tra­vail consi­dé­rable pour racon­ter le vécu de ces Amé­rin­diens face aux enva­his­seurs qui les obligent à vivre sur des espaces de plus en plus restreints.

Avec quatre siècles de colo­ni­sa­tion, les mas­sacres, les mala­dies appor­tées d’Europe, c’est un réel géno­cide que per­sonne n’a voulu nom­mer ainsi. Mais com­ment défi­nir les actions qui amènent des popu­la­tions à pas­ser de qua­torze mil­lions, chiffre le plus plau­sible, à 295 000 indi­vi­dus en 1892 ?

La mise en images se par­tage donc entre dix-neuf per­son­nages, des des­si­na­teurs ins­tal­lés, recon­nus, et quelques jeunes talents qui montrent ainsi ce qu’ils savent faire. Cha­cun, avec son style propre, en quelques planches, illustre une situa­tion, un évé­ne­ment, même mineur mais qui a une belle influence sur le futur.

Ont par­ti­cipé à l’élaboration de ce bel album, par ordre alpha­bé­tique : Dimi­tri Armand, Laurent Astier, Emma­nuel Bazin, Émi­lie Beaud, Domi­nique Ber­tail, Michel Blanc-Dumont, Ben­ja­min Blasco-Martinez, Joce­lyne Char­rance, Derib, Paul Gas­tine, Laurent Hirn, Jef, Hugues Labiano, Mathieu Lauf­fray, Jack Manini, Félix Mey­net, Chris Regnault, Chris­tian Rossi, Coren­tin Rouge, Ronan Toul­hoat.

Avec ce second album col­lec­tif sur cette conquête de l’Ouest amé­ri­cain, conquête qui a donné tant et tant de visions, de ver­sions et de points de vue, pas tou­jours objec­tifs, Tiburce Oger et les édi­tions Bam­boo se livrent à de belles inves­ti­ga­tions sur un passé qui a besoin d’être éclairci.

serge per­raud

Tiburce Oger (scé­na­rio), Col­lec­tif (des­sin et cou­leur), Indians ! L’Ombre noire de l’homme blanc, Bam­boo, label “Grand Angle”, novembre 2022, 120 p. — 19,90 €.