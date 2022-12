Bruno Bonnamour, La machine à circuler

Caram­boles urbaines

Chaque photo dans son ins­tan­tané découpe chez Bruno Bon­na­mour des pas­sages des êtres dans la ville tels qu’ils la par­courent au quo­ti­dien.

Ils en deviennent l’organe, voire l’architecture et défi­nissent sa ligne d’horizon deve­nue mou­vante à l’image du trouble chan­geant qui émane des passages.

Le regard constate la dyna­mique de telles com­po­si­tions dont le chaos est non scé­na­risé. Néan­moins, Bon­na­mour sait inven­ter une beauté et une poé­sie urbaine dans ce quo­ti­dien où nous sommes condam­nées, que nous soyons à Lyon ou au Japon.

Les rêves n’y deviennent pas for­cé­ment l’alternative la plus effi­cace au réel. Der­rière l’anecdote par­fois amu­sante et tou­jours sur­pre­nante, se fait le constat sou­dain de notre incon­fort obligé que de telles prises savent inclure.

Le goût du réel est là sans le moindre exo­tisme. Mais le regard sai­sit les formes en noir et blanc ou cou­leurs afin d’accommoder les com­po­si­tions où le temps est celui des pen­sées rapides, qu’elles soient légères ou sou­cieuses. Par le choix et le regard du pho­to­graphe s’opère une para­doxale décan­ta­tion mais tout autant une invi­ta­tion au voyage de même nature.

S’ensuit une série de trans­la­tions dont le résul­tat feint la sim­pli­cité — mais elle induit une com­plexité dont Bon­na­mour maî­trise la spon­ta­néité. Les per­son­nages res­tent aussi vivants que “trans­por­tables” sans souci du déco­ra­tif.

Et ce, pour lais­ser paraître un cer­tain épa­nouis­se­ment de l’urbain en un seul motif : celui du pas­sage et de la traversée .

jean-paul gavard-perret

Bruno Bon­na­mour, La machine à cir­cu­ler (texte de Jean-Paul Gavard-Perret), Edi­tions Color­po­lis, décembre 2022.