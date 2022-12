Laurent Thinès, Pré-cheyenne (partition blanche)

Chant pre­mier

Le neu­ro­chi­rur­gien et poète Laurent Thi­nès, dans son sixième recueil — Par­ti­tion blanche -, raconte la vie de Pré-cheyenne au fil des sai­sons. Elles scandent ce “can­tos” amé­ri­cain pre­mier où le poète par­tage ses émo­tions face à la splen­deur mais aussi la sau­va­ge­rie de la Nature.

Il devient à son tour indien d’Amérique dans les déserts où ” Le sol et l’air tremblent / sous les caval­cades du soleil” avant que plus tard “La lune éden­tée éclaire ” le sou­rire du vieux chaman.

Pré-cheyenne, grâce à son scrip­teur, se déplace sur la terre “comme une écaille verte au dos d’une tor­tue bleue”. Et bien des pistes sont par­cou­rues et se recon­nectent avec des sen­sa­tions cor­po­relles et miné­rales capables de pro­duire l’extase du monde dans le fil des saisons.

Ce que le poète per­met d’atteindre n’est ni le propre ni le figuré. Ce sont des zones où nous per­dons la capa­cité de pen­ser et para­doxa­le­ment.

Thi­nès nous met en éveil en ces pay­sages et dans l’exigence d’un rythme par­ti­cu­lier en scan­sions et passerelles.

jean-paul gavard-perret

Laurent Thi­nès, Pré-cheyenne (par­ti­tion blanche), Z/éditions, Les Nans, décembre 2022, 62 p. — 9,00 €.