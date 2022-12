Plai­sir constant

Artiste et écri­vain inclas­sable, P-A Gette se joue des éti­quettes, brouille les limites entre sciences natu­relles, lit­té­ra­ture, poé­sie, mytho­lo­gie et his­toire de l’art. Pein­ture, sculp­ture, pho­to­gra­phie, texte, tous les médiums sont convo­qués pour nous par celui qui pro­pose une lec­ture où il pri­vi­lé­gie, dit-il, « l’enluminure mon­trant une femme source en déci­dant de ne pas m’occuper de la sym­bo­lique mais de m’en tenir à ce que je voyais ».

Et ce, parce qu’il reste pris dans son goût pour ce qui coule et selon une for­mule qu’il syn­thé­tise ainsi : « Après la contrainte, la liberté après la sus­pi­cion, la confiance de tels motifs nus ».

Des femmes sont ainsi deve­nues des modèles sans l’être vrai­ment. Elles deviennent des com­pagnes qui se sont offertes (chas­te­ment — il est bon de le pré­ci­ser) en res­tant pous­sées par le désir d’être à la fois vues mais dévoi­lées.

Et Pierre Facon a des­siné pour sa part, poussé par un même ins­tinct que Gette — mais moins chas­te­ment dans le pro­lon­ge­ment d’une pra­tique ona­niste — des cap­tures d’écrans de modèle porno live pour dévoi­ler une inti­mité qui appar­tient moins aux égé­ries incon­nues qu’à l’artiste lui-même.

Tout sort, fuse, pulse dans les épis­sures crayon­nées entre ner­vo­sité et linéa­rité, ron­deurs. Facon, avec ses clés plas­tiques, déforme la matière et les images pre­mières. Il faut par­fois du temps pour de tels trans­ferts et pas­sages.

Mais c’est un monde inté­rieur qui s’agite et s’assimile non sans recherche à une adap­ta­tion d’usage. Ce tra­vail est exem­plaire dans son ori­gi­na­lité où le poten­tiel vague à l’âme est aspiré entre sérieux et fan­tai­sie. Le plai­sir est constant.

jean-paul gavard-perret

Pierre Facon, Modèle, sans le savoir, texte de Paul-Armand Gette, Edi­tions Eter SDF, 2022, non paginé.