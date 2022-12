In Light of Rome : Early Photography in the Capital of the Art World, 1842–1871 (exposition)

Rome ville réouverte

Cette expo­si­tion retrace les inno­va­tions tech­no­lo­giques et les pro­grès de la pho­to­gra­phie à tra­vers des images de l’une des des­ti­na­tions les plus recon­nais­sables et les plus pho­to­gra­phiées au monde : Rome dans les pre­mières années du nou­veau médium et à tra­vers daguer­réo­types, calo­types, tirages au sel et néga­tifs pour la plu­part incon­nus.

Elle sou­ligne la place de Rome dans l’évolution de la pho­to­gra­phie ancienne et du rôle cen­tral qu’elle a joué dans le raf­fi­ne­ment et le déve­lop­pe­ment tech­nique du médium au XIXe siècle.

Les œuvres pro­viennent de la col­lec­tion de Mary K. et John F. McGui­gan Jr. située à Harps­well dans le Maine. Un cata­logue accom­pagne cette rétros­pec­tive inédite. Y sont pré­sen­tées une his­toire des pre­mières méthodes de pho­to­gra­phie, des bio­gra­phies d’artistes et une chro­no­lo­gie des images révo­lu­tion­naires de ces artistes pionniers.

La pho­to­gra­phie a en effet trans­formé la façon dont se voyait et com­pre­nait le monde vu. Rome trouve là un nou­vel aspect. Entre autres avec le daguer­réo­ty­piste fran­çais Joseph-Philibert Girault de Pran­gey et les pho­to­gra­phies de Gia­como Caneva, Adriano de Bonis et Pie­tro Dovi­zielli.

Parmi les images figurent des pay­sages, des por­traits, des images d’architecture et de sculp­ture et des images de la vie quo­ti­dienne à Rome qui ne comp­tait alors que 160 000 habi­tants mais res­tait une capi­tale cos­mo­po­lite du monde.

L’expo­si­tion com­prend éga­le­ment des por­traits peu vus de la dyna­mique com­mu­nauté inter­na­tio­nale d’artistes à Rome, dont la sculp­trice amé­ri­caine Har­riet Hos­mer, aux côtés de ses assis­tants de stu­dio. Hos­mer avait fuit en Ita­lie pour suivre une for­ma­tion artis­tique qu’elle ne pou­vait pas rece­voir aux États-Unis.

Des auto­por­traits pré­su­més de Gia­como Caneva et Emil Braun sont éga­le­ment pré­sen­tés. D’autres por­traits incluent une photo de groupe du pape Pie IX et des membres de sa cour papale de 1868 par Anto­nio d’Alessandri et Paolo Fran­cesco d’Alessandri.

D’où une pro­me­nade vin­tage mais sur­tout cultu­relle qui prouve que Rome vaut bien plus qu’une messe.

jean-paul gavard-perret

In Light of Rome : Early Pho­to­gra­phy in the Capi­tal of the Art World, 1842–1871, Bow­doin Col­lege Museum of Art, Bruns­wick, Maine, du 8 décembre 2022 au 4 juin 2023.