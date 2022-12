Antoine Houlou-Garcia & Thierry Maugenest, Une histoire de la manipulation par les chiffres de l’Antiquité à nos jours ou le Théorème d’Hypocrite

Éclai­rant !

On a tou­jours pré­senté les chiffres comme des outils de don­nées objec­tives. Avec ceux-ci, on a le sen­ti­ment d’identifier de façon concrète l’importance d’un évé­ne­ment, d’une situa­tion… Et pour­tant !

La pre­mière mani­pu­la­tion recen­sée dans l’Histoire est celle ini­tiée par Pytha­gore, celui dont le nom est asso­cié à un célèbre théo­rème dont il n’est pas le décou­vreur. C’est un homme avide de pou­voir et il orga­nise une mani­pu­la­tion de la popu­la­tion de Crotone.

Platon, un de ses élèves, n’est pas en reste avec l’usage oppor­tun de cal­cu­ler, selon le besoin, une moyenne arith­mé­tique ou géo­mé­trique aux résul­tats dif­fé­rents.

Les auteurs remontent le temps et pré­sentent des théo­ri­ciens, des mathé­ma­ti­ciens qui, pour des rai­sons poli­tiques, vont mani­pu­ler des chiffres, les tordre pour leur faire dire ce que le pou­voir souhaite.

Un des pré­cur­seurs en la matière est Jean Bodin (1530– 1596) qui va inven­ter la pre­mière sta­tis­tique d’État telle que nous la connais­sons à tra­vers, par exemple, les recen­se­ments de l’INSEE.

William Pretty, un esprit uni­ver­sel, rédige un ouvrage sobre­ment inti­tulé Arith­mé­tique poli­tique et entre­prend de tout comp­ter en Angle­terre. Mais les résul­tats se révèlent erro­nés. Les approxi­ma­tions pro­viennent du fait qu’il tourne le dos au réel pour ne consi­dé­rer que les nombres. Il est le pre­mier mais pas le der­nier (hélas !).

Les pour­cen­tages, si sou­vent mis en avant, amènent à un usage cou­ram­ment erroné, fal­si­fi­ca­teur, de manière volon­tai­re­ment ou non, car ce ne sont que des rap­ports. En effet, un pour­cen­tage ne mesure que le rap­port d’une par­tie à un ensemble donné. Il n’est en rien un nombre exis­tant dans l’absolu. Il convient de ne pas mani­pu­ler comme tel.

Les auteurs prennent des exemples révé­la­teurs sur les résul­tats d’élections, de com­pa­rai­sons de ceux-ci avec ces pour­cen­tages mis en avant par les par­tis mais qui cachent le nombre limité d’électeurs. Ces pour­cen­tages nour­rissent des sta­tis­tiques qui servent des études pseudo-scientifiques qui débouchent sur d’énormes trom­pe­ries comme le taux limité de cho­les­té­rol ou la vac­ci­na­tion d’enfants.

On retrouve quelques per­son­nages célèbres par l’utilisation de chiffres trom­peurs pour appâ­ter les gogos. L’inventeur de génie (malé­fique), dans ce domaine, est Charles Ponzi qui fit for­tune en un éclair et sus­cita nombre de voca­tions. La plus récente étant celle du cha­ris­ma­tique Ber­nard Madoff.

Mais, ils citent éga­le­ment quelques mathé­ma­ti­ciens dont les décou­vertes devaient ame­ner une amé­lio­ra­tion dans le quo­ti­dien de l’humain, mais qui ont été dévoyées plus tard par des indi­vi­dus mal­fai­sants.

Les auteurs donnent quelques exemples de mani­pu­la­tions autres qu’avec des chiffres comme, par exemple, le Dilemme du pri­son­nier ou Gol­den Balls, un jeu qui a fait fureur au Royaume-Uni entre 2007 et 2009.

Ainsi, Antoine Houlou-Garcia & Thierry Mau­ge­nest décor­tiquent une très large gamme de mani­pu­la­tions opé­rées par des gou­ver­nants, des indi­vi­dus avides de richesse, des escrocs, des finan­ciers mal­hon­nêtes, des bour­si­co­teurs et autres spé­cu­la­teurs. Ils démontrent, exemples à l’appui, com­ment des théo­rèmes, des équa­tions, des nombres ont servi à jus­ti­fier de la néces­sité d’une guerre, de l’emploi de la bombe ato­mique, d’un impôt injuste, de légi­ti­mer des poli­tiques auto­ri­taires, de faire condam­ner à tort, de pro­mou­voir des pro­duits sur des bases sta­tis­tiques fausses.

Ce livre est d’une remar­quable richesse, d’une belle éru­di­tion par des auteurs qui connaissent leur sujet à la perfection.

serge per­raud

Antoine Houlou-Garcia & Thierry Mau­ge­nest, Une his­toire de la mani­pu­la­tion par les chiffres de l’Antiquité à nos jours ou le Théo­rème d’Hypocrite, J’Ai Lu n°13 585, sep­tembre 2022, 288 p. — 8,50 €.