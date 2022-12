CAConrad, En attendant de mourir à son tour

L’esprit frap­peur

En atten­dant de mou­rir à son tour est le pre­mier livre du poète contem­po­rain amé­ri­cain CACon­rad tra­duit et publié en en fran­çais. Il s’agit d’ “un recueil de 18 rituels de poé­sie soma­tique et de poèmes qui en résultent”.

Le rituel est une manière d’introduire l’anecdote, le quo­ti­dien, la reven­di­ca­tion poli­tique, les corps et les affects dans une poé­sie extrê­me­ment inven­tive, aux formes multiples.

CACon­rad pro­pose une vision per­son­nelle de la poé­sie. Une poé­tique “sale” — à savoir d’un voca­bu­laire de quo­ti­dien en oppo­si­tion à une tra­di­tion de belles-lettres. Le tout avec une fonc­tion sociale. Et celui qui enseigne la poé­sie se défi­nit lui-même comme homo­sexuel et le reven­dique.

La poé­sie vio­lente engage le corps dans ses “fables” — ou rituels — qui appellent à une insur­rec­tion uto­pique, totale et durable et une remise en cause des de pra­tiques sociales conve­nues — comme l’auteur le fait par exemple dans son approche des four­mis ou d’autres connexions avec la nature.

L’amour n’est pas oublié — tant s’en faut. Car il “concerne le pré­sent” et per­met de faire prendre conscience du corps. C’est en ce sens que l’auteur se bat contre les fanas de Dieu de l’Amérique qui ont brûlé les homo­sexuels et les sor­cières.

Vivre dans un monde de vio­lence lui semble presque insur­mon­table et il ne cesse de défendre les “dif­fé­rents” et les ani­maux. Son espoir reste cepen­dant sans illu­sion. Mais ces poèmes où se mêlent insultes, pro­saïsme et lyrisme sont à la pour­suite, par l’histoire de corps, de l’âme.

jean-paul gavard-perret

CACon­rad, En atten­dant de mou­rir à son tour, tra­duit de l’anglais (amé­ri­cain) par Elsa Boyer et Camille Pageard, P.O.L édi­teur, décembre 2022, 192 p. — 23,00 €.